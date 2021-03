Elise (The Voice 2021) surprise et émue d'avoir été prise : "J'y croyais pas du tout au début" (itw)

Purebreak : Comment es-tu arrivée dans The Voice 2021 ?

Elise : C'était presque une décision sur un coup de tête. En fait, avec ma professeure de chant, parce que je fais du chant depuis l'âge de 9 ans, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo vers mai/juin pour l'envoyer au casting de The Voice 2021. Donc c'est ce qu'on a fait. Et à ma grande surprise, j'ai été prise, alors que j'y croyais pas du tout au début. J'étais très émue d'être appelée.

Amel Bent a attendu la fin pour se retourner. Est-ce que tu as eu peur que personne ne se retourne ?

Peur, non, je ne dirais pas ça. J'étais hyper stressée mais c'était du bon stress. Et puis je me disais que c'était déjà un immense privilège d'être sur la scène de The Voice. Je pense que c'est ça qui m'a fait le plus stresser, d'être sur la scène de The Voice, d'être filmée, de passer à la télé, mais pas tellement le fait que les coachs se retournent ou pas.

A quoi pensais-tu pendant ta prestation des auditions à l'aveugle ?

Pendant ma prestation, je pensais surtout à ma justesse (rires). Et aussi à bien regarder dans les caméras. En vrai, je ne pensais pas tellement aux coachs, j'essayais de rester concentrée sur ma prestation.

Sa famille était très émue : "Ma maman était en pleurs"

Parmi Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny, tu avais envie d'aller dans quelle équipe avant les auditions à l'aveugle ?

A la base, ce sont des stars françaises que j'admire et que j'aime énormément. Mais c'est vrai qu'Amel Bent, j'écoutais pas mal ses morceaux quand j'étais petite, et j'aimais bien chanter ses chansons. Donc je m'étais dit que si elle faisait partie des coachs qui se retournent, j'irais peut-être plus vers elle. Après, si j'avais eu le choix, peut-être que j'y serais allée à l'instinct et en fonction de ce qu'ils m'auraient dit. Donc franchement, je ne sais pas.

Ta famille avait l'air très émue que tu sois prise dans The Voice 2021. Comment ont-ils réagi quand tu les as eus après ton audition à l'aveugle ?

Aux auditions à l'aveugle, ils ont eu la même réaction que moi, ils étaient hyper émus. Ma maman était en pleurs elle aussi. Et ils étaient très fiers.

"Christina Aguilera, c'est mon modèle"

Qui est ton modèle dans la musique ?

Christina Aguilera, c'est mon modèle. J'ai regardé pas mal de ses prestations sur scène, ses clips. J'adore son univers, en plus elle chante et elle danse. Et elle a une voix incroyable ! C'est un peu ma source d'inspiration au niveau du chant. J'adore reprendre ses morceaux.

Quels genres de chansons tu aimes reprendre ?

Ça varie pas mal parce que j'aime aussi bien la pop que le jazz par exemple. J'adore reprendre Respect d'Aretha Franklin.

As-tu déjà des projets pour la suite ?

Alors j'écris peu mais j'essaye d'écrire, je commence à écrire un petit peu. J'aimerais bien essayer de sortir un titre. Pour l'instant, il n'y a rien de concret mais ça serait bien, j'aimerais bien.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.