Starbucks : bientôt la fin des gobelets avec ton prénom... pour l'environnement

Starbucks dit au revoir aux gobelets avec ton prénom, pour le bien de la planète

Starbucks, c'est un peu le paradis pour les addicts au café ! Et s'il y a bien une chose qu'on kiffe chez Starbucks (en dehors du café et du Wifi gratuit), ce sont les gobelets avec notre nom (ou plutôt notre prénom). Ben oui, certains s'amusent même à donner des faux prénoms, juste pour le fun, pour que le ou la barista essaye de te dire "Daenerys" ou t'appelle "Riri". Sauf que, bientôt, ce sera fini les petites blagues avec les prénoms. Eh oui, d'ici 2025, Starbucks va dire ciao aux gobelets (aux Etats-Unis et au Canada pour commencer) !

Mais c'est un gros changement pour la bonne cause : la planète. Eh oui, l'écologie ça te parle peut-être pas trop mais les gobelets jetables, tu as quand même certainement conscience que c'est pas l'idéal niveau environnement. Du coup, Starbucks va passer aux tasses réutilisables, ce qui sera plus écolo. D'ici 2023, tu pourras même apporter ta propre tasse que mamie t'as offerte à Noël avec un chat trop mims.

"Notre tasse est omniprésente, et nous adorons ça" a expliqué Michael Kobori, directeur du développement durable chez Starbucks, comme indiqué sur CNN, "mais c'est aussi le symbole omniprésent d'une société du jetable".