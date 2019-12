Star Wars 9 : déçus par le destin d'un personnage, des fans lancent une cagnotte

La mort de Ben Solo fait débat

A la fin de Star Wars 9, les fans de la saga ont pu découvrir la mort de Ben Solo, le fils de Han et Leia incarné par Adam Driver. Après avoir abandonné le côté obscur, il est venu en aide à Rey (Daisy Ridley) pour combattre Palpatine (Ian McDiarmid). Celui qui se faisait appeler Kylo Ren mourrait après avoir redonné vie à Rey et l'avoir embrassée, son corps disparaissant dans la Force. Une fin qui n'est pas du goût de tout le monde...

Une cagnotte pour rendre hommage au personnage et à Adam Driver

Ce mercredi 18 décembre, soit deux jours avant la sortie du film aux Etats-Unis (les internautes ont été prévenus des intrigues majeures de Star Wars 9 suite à l'avant-première mondiale qui se tenait le 16 décembre à Los Angeles et à la sortie en salles en Europe), des membres du forum Reddit ont donc décidé de protester. Non pas en lançant une pétition pour refaire le film mais en mettant en place une cagnotte sur GoFundMe. Intitulée The Rise of Ben Solo, elle a pour but de remercier Adam Driver pour son interprétation suite aux décisions jugées "injustes" et "illogiques" du réalisateur J.J. Abrams.

"Ce n'est pas une exagération de dire que les fans sont d'accord sur le fait que l'interprétation de Kylo Ren/Ben Solo par Adam Driver a été l'une des plus grandes choses qui soit arrivée dans cette trilogie. Afin de montrer notre gratitude pour son travail, nous lançons cette cagnotte (...) Nous espérons qu'il ressentira cela comme un 'merci' de notre part" peut-on lire dans la description. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les fans ont déjà récolté plus de 5500 dollars (soit environ 4400 euros) pour l'association Arts in the Armed Forces fondée par Adam Driver, lui-même ancien Marine, qui a pour but de proposer aux militaires américains des expériences artistiques en tout genre.

Une idée inspirée par les fans de Game of Thrones

Pour cette cagnotte, ils se sont inspirés de Game of Thrones ! Suite au destin tragique de Daenerys, les fans de la série de HBO avaient lancé une cagnotte en hommage au travail d'Emilia Clarke qui avait récolté plus de 94 000 euros pour une association. L'actrice les avait même remercié sur les réseaux sociaux. Une autre cagnotte similaire au nom de Kit Harington avait récolté plus de 23 000 euros.