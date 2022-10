Star Academy 2022 : cette candidate est-elle la nièce d'une ex-prof culte du programme ? La vérité dévoilée

Ne cherchez plus, on a trouvé le meilleur emploi fictif de l'année : directeur de casting de la Star Academy. Alors que TF1 vient de lancer une nouvelle saison après plusieurs années d'absence - autant dire que la pression sur les épaules des producteurs était énorme avant la diffusion, l'équipe de l'émission ne s'est pas vraiment foulée au moment de recruter les différents candidats.

Quelques jours seulement après les débuts de cette saison 2022, on a en effet appris qu'Adeline Toniutti - la prof de chant, avait déjà eu Anisha et Léa comme élèves, qu'Ahcène était proche de l'actrice Valérie Lemercier ou encore que Stan avait été au casting de la comédie musicale Grease. Bref, le côté amateur en a déjà pris un sacré coup et les doutes des téléspectateurs s'amplifient sur ces éventuels pistons.

Carla est-elle la nièce de Raphaëlle Ricci ?

Le point positif, c'est que la liste de ces fameuses coïncidences devrait s'arrêter là. Ou tout du moins, on peut rayer une nouvelle rumeur qui a récemment enflammé les réseaux sociaux. Sortie de nulle part, celle-ci a rapidement laissé entendre que Carla n'était autre que la nièce de Raphaëlle Ricci, l'ancienne prof de chant emblématique des premières saisons de Star Academy.

Or, comme vient de le confier la professionnelle sur Facebook, cette rumeur est totalement bidon et ne la fait pas vraiment rire. "Effectivement, Carla est bien ma nièce !... ma nièce chérie que je ne connais pas et comme je n'ai plus TF1, je ne sais même pas à quoi elle ressemble", a-t-elle dans un premier ironisé sur cet ajout improbable au sein de son arbre généalogique.

L'ancienne prof saoulée par la débilité des internautes

Puis, saoulée de recevoir autant de messages à ce sujet et de voir l'émission être accusée de triche, Raphaëlle Ricci s'est montré plus virulente et a tapé du poing sur la table afin de critiquer le comportement de certains internautes : "A ceux qui inventent et qui affirment, qui colportent et invectivent et qui finissent parfois même par insulter... vous devriez essayer la vraie vie !" Elle l'a ensuite ajouté, toujours énervée : "Il fait beau et particulièrement doux pour une fin octobre. Et si vous voulez faire vos fou-fous, parlez à des vrais gens, vous allez voir, c'est dingo comme sensation". Aïe, ça fait mal.

Une déclaration à son image, aussi piquante que salée, qui n'est pas arrêtée là. Consciente d'être sur une bonne lancée et prête à tout pour clore ce faux débat, Raphaëlle Ricci a également déclaré : "Le conseil du jour : arrêtez de chercher la petite bête. Cette Carla a certainement des choses artistiques à donner et elle doit être, en ce moment même, en train de bosser dur pour les partager avec vous. Prenez les ou ne les prenez pas, mais n'allez pas chercher ailleurs ce qui n'existe pas, cela vous 'débilise' et décrédibilise le programme. Belle journée à tous !"

On ne sait pas qui remportera cette édition 2022 de Star Academy, mais on sait déjà qui gagnera le titre du plus beau clash de l'année. Si une saison 2023 venait à voir le jour, on croise les doigts pour qu'elle retrouve le casting !