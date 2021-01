Stacey Abrams : zoom sur la femme politique devenue héroïne des démocrates et chouchou des stars

L'actualité politique aux Etats-Unis n'est pas des plus positives en ce moment. Ce mercredi 6 janvier, des supporters de Donald Trump ont pénétré dans le Capitole, des images qui ont choqué le monde entier. Pourtant, le parti démocrate compte plusieurs victoires significatives à son actif. Avant que Joe Biden ne soit finalement confirmé par le Congrès comme prochain Président des Etats-Unis, les habitants de l'Etat de Géorgie ont élu ce mardi 5 janvier deux démocrates au Sénat lors d'élections partielles. Une victoire importante puisqu'elle permet au parti de regagner le contrôle du Sénat, et donc de pouvoir plus efficacement permettre à Joe Biden de mettre en place sa politique dans les mois et années à venir. Une victoire que beaucoup attribuent à Stacey Abrams, qui n'était pourtant pas en lice pour ces élections !

Qui est Stacey Abrams ?

Stacey Abrams est âgée de 47 ans. Elevée dans une famille de 6 enfants, elle quitte le Mississippi d'où elle est originaire pour la Géorgie durant son enfance. Dès le lycée, elle s'intéresse à la politique et commence à écrire des discours pour une campagne. Elle étudie ensuite les sciences politiques, l'économie et la sociologie au Spelman College et travaille dans les bureaux du maire d'Atlanta. Avocate mais aussi romancière sous le nom de plume Selena Montgomery, Stacey Abrams est engagée en politique depuis 2006. Après avoir été représentante de l'Etat de Géorgie pendant presque 10 ans (entre 2007 et 2017) et Cheffe de la minorité de la Chambre des représentants de l'État de Géorgie entre 2011 et 2017, elle est en 2018 la première femme afro-américaine candidate au poste de gouverneur pour un grand parti. Une élection qu'elle ne remporte finalement pas puisqu'elle est battue par le républicain Brian Kemp avec 48,8% des voix contre 50,2% pour son adversaire.

Engagée dans le combat pour les droits civiques des afro-américains, Stacey Abrams crée en 2014 le New Georgia Project (ou NGP). Son but ? Lutter contre la "voter suppression" en poussant les minorités à s'investir dans la politique et donc à s'inscrire sur les listes électorales et à voter, notamment les femmes de 18 à 29 ans. Aux Etats-Unis, la stratégie de "voter suppression" a pour but de décourager, de façon plus ou moins légale, certaines parties de la population à s'inscrire sur les listes électorales et/ou à voter. Une pratique qui existe depuis le XIXème siècle et vise principalement les afro-américains.