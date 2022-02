Squeezie éloigné de Cyprien Iov, il réagit aux révélations : "Je suis attristé par la situation"

Cyprien et Squeezie, la fin d'une amitié

Les histoires d'amour finissent mal en général, mais les amitiés également. Et malheureusement pour toute une génération de viewers sur YouTube, c'est l'un des duos les plus emblématiques de la plateforme qui a récemment pris fin. A l'occasion d'une récente FAQ postée sur sa chaîne, Cyprien a en effet confessé qu'il n'était aujourd'hui plus en contact avec Squeezie.

"Depuis deux ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Plus de nouvelles, plus de trucs... Ce n'était pas mon choix, a-t-il notamment déploré, lui qui a été son binôme pendant des années sur la chaîne Cyprien Gaming, devenue par la suite Bigorneau et Coquillages. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage et c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser." Il l'a ensuite ajouté plus loin, "Je sais que certains d'entre vous seront peut-être déçus, mais dites-vous que vous ne le serez jamais autant que moi et la vie continue".

Squeezie réagit à sa décision de s'éloigner

S'agirait-il d'un nouveau faux clash comme celui qu'ils ont pu mettre en scène en 2019 ? Les deux créateurs ont-ils monté cette situation de toute pièce afin de faire le buzz ? Si le doute est logiquement permis (les dramas bidons sont fréquents sur la plateforme), la réalité semble malheureusement moins tirée par les cheveux. Ce lundi 14 février 2021, Squeezie a au contraire profité de son compte Twitter pour confirmer les propos de Cyprien.

Sans jamais entrer dans les détails concernant son choix, le vidéaste a néanmoins reconnu, "Il y a deux ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent", avant de préciser plus loin, "Comme vous et lui, je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'aient pas suffit à apaiser les choses. De mon côté, je n'en ferai pas une affaire publique".

"Comme vous et lui, je suis attristé par la situation"

Des révélations aussi légères que frustrantes pour leur public, qui laissent ainsi la porte ouverte à tous les fantasmes possibles autour de cette séparation. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir que certains internautes vont désormais jusqu'à l'accuser d'avoir profité cyniquement de Cyprien afin de le dépasser en terme d'abonnés.

Malgré tout, conscient du possible impact de ce flou, Squeezie a tout de même tenu à l'assurer, il n'a aucune rancune à l'encontre de son ancien partenaire. "Notre relation a été unique et précieuse, je lui suis et serai à jamais reconnaissant, a-t-il notamment assuré. Mais il arrive parfois que deux personnes évoluent différemment. J'espère que vous saurez vous montrer respectueux vis-à-vis de nos choix respectifs et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de papa".

De quoi permettre à tout le monde de sécher leurs larmes et de tourner la page ? On l'espère.