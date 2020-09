Spenser Confidential 2 : le film d'action de Mark Wahlberg aura une suite sur Netflix

Bientôt une suite pour Spenser Confidential

Spenser Confidential n'est clairement pas le film de l'année, mais cette comédie d'action portée par Mark Wahlberg a au moins eu le mérite de nous changer les idées durant le confinement mis en place au printemps dernier afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et visiblement, nombreux sont les abonnés de la plateforme à l'avoir regardé afin de se divertir durant cette triste période, puisque le film a connu un véritable succès au point d'obtenir une suite.

C'est Peter Berg, le réalisateur, qui a confirmé la nouvelle auprès de Collider, comme le laissait suggérer la fin de Spenser Confidential, les aventures de Spenser (Wahlberg) et Hawk (Winston Duke) sont loin d'être terminées, "Brian Helgeland, qui a écrit le premier scénario, vient justement d'écrire une première version de la suite. Donc oui, on va définitivement faire un Spenser Confidential 2. On cherche juste désormais à s'organiser pour le planning".

Un projet qui prendra son temps

Car oui, c'est la petite mauvaise nouvelle à ce sujet, il faudra faire preuve de patience avant d'espérer découvrir ce nouvel épisode sur Netflix. Selon Peter Berg, le scénario idéal serait un début de production "à la fin 2021, ou au début 2022", ce qui nous laisse donc espérer une mise en ligne sur le site de streaming aux alentours de la fin de l'année 2022, début 2023.

Pourquoi de tels délais ? Tout simplement parce que tout le monde est déjà occupé ailleurs. Le réalisateur l'a rappelé, "Mark Wahlberg est actuellement en Allemagne en train de tourner un film [Uncharted, ndlr] et moi je vais également faire autre chose avant". Mais rassurez-vous, qu'importe le temps qui s'écoulera, le duo se retrouvera bien dans le futur, "On va vraiment le faire. Je suis même certain que Mark et moi continuerons de faire des films ensemble à 85, 90 ans. On adore travailler tous les deux".

Le point positif, c'est que ça laisse le temps au virus de disparaître et de nous éviter un nouveau visionnage en confinement...