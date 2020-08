South Park : de nouveaux films et épisodes spéciaux en préparation ? Ça sent bon

A l'instar des Simpson, South Park ne souffre pas du poids des années. Lancée en 1997 sur Comedy Central aux USA, le succès de la série série d'animation de Trey Parker et Matt Stone ne s'est en effet encore jamais démenti et le public semble toujours autant attaché à cet univers si particulier et déjanté.

Encore plus de projets pour South Park ?

Un carton qui fait bien évidemment le bonheur de ses créateurs, mais également de ViacomCBS, la société qui détient Comedy Central. D'après les informations de CNBC, Grant Gish, le nouveau dirigeant de la section "animation pour adultes" aurait ainsi été chargé d'une mission de la plus haute importance : poursuivre davantage l'exploration de la franchise South Park.

De quelle façon ? Si Grant Gish n'a pas encore eu le temps de rencontrer Trey Parker et Matt Stone - son contrat ne débute en réalité que le 31 août, il aurait déjà pour objectif de les convaincre de "réaliser de nouveaux films et épisodes spéciaux destinés à des événements originaux". Et oui, c'est bien au pluriel que se conjuguerait la vision de ViacomCBS pour la série !

Un duo ouvert à l'idée

Auprès de CNBC, Grant Gish a d'ailleurs déjà tenu à se mettre les deux créateurs dans la poche. Interrogé sur l'ambition créative de ViacomCBS en matière d'animation, le dirigeant a tenu à vanter la qualité de leur travail, "A partir du moment où vous êtes capables de faire quelque chose de nouveau, porté par un nouveau style, ou un nouveau ton, ou une nouvelle voix, tout ça de la part de scénaristes spécifiques, ça peut marcher. Le public fan de l'animation cherche quelque chose d'unique et c'est ce que font justement Les Simpson et South Park".

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce que pensent Trey Parker et Matt Stone d'un tel projet. Néanmoins, selon une source de CNBC, le duo ne serait pas forcément opposé à cette ambition, "ViacomCBS a déjà organisé des discussions avec eux afin de parler d'un nombre de films possibles et d'idées potentielles, et espère pouvoir finaliser ces plans d'ici l'année prochaine".

Ne reste donc plus qu'à Grant Gish de trouver les arguments ultimes. On croise les doigts et on espère que ça inspirera les créateurs des Simpson...