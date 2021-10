Sopico sort son album "Nuages" : "Pour moi le plus important, c'est pas les chiffres" (INTERVIEW)

Sopico se confie sur son clip Slide et son album "Nuages"

L'album "Nuages" de Sopico est dispo depuis ce vendredi 15 octobre 2021. Le rappeur qui a aussi fait ses débuts d'acteur dans la série The Eddy est surtout connu pour son clip Slide impressionnant. L'artiste a expliqué en interview exclu à PRBK qu'il avait envie de faire un truc de ouf : "Est-ce qu'on peut faire quelque chose de spectaculaire ?" a-t-il demandé au réalisateur. Et c'est ce qui s'est passé. "Je me suis accroché à 120 mètres de haut avec un harnais, et j'ai descendu la tour en rappel, tête dans le vide, avec ma guitare" nous a raconté Sopico.

Celui qui avait sorti son projet Unplugged sur YouTube ne cherche pas à faire du rap qui marche. Loin des univers de Jul (plus gros vendeur de rap français) ou encore de Booba (dont les ventes de l'album "ULTRA" étaient folles), Sopico conserve son style. Il reste fidèle à lui-même, à sa musique, sans penser aux résultats des streams : "J'ai pas vraiment peur de comment l'album va être reçu, je l'ai fait de manière tellement sincère et j'essaie de pas trop me cacher, de me montrer tel que je suis", "pour moi le plus important c'est pas le résultat, c'est pas les chiffres, c'est l'impact concrètement que ça a chez les gens. (...) Est-ce que la chanson leur rappelle des souvenirs qu'ils ont pu vivre ?".

L'album parle d'amour, avec de la guitare et zéro feat. : "J'avais envie de parler aux gens (...) comme si je pouvais leur dire des choses à l'oreille"

Dans cet album "Nuages", il y a beaucoup d'amour et de sentiments. Des morceaux à fleur de peau, aux textes travaillés et délicats, loin des égo trips de nombreux rappeurs. "Pour moi il s'agit que de ça", "j'avais envie de parler aux gens comme si j'étais en face d'eux et que je pouvais leur dire des choses à l'oreille" nous avoue Sopico.

La guitare est aussi très présente, là aussi une façon de se démarquer de la concurrence. "Pour moi la fusion de la guitare et du rap c'est quelque chose de très instinctif" a-t-il déclaré, "la guitare c'est mon meilleur atout, c'est le moyen le plus simple et le plus communicatif que j'ai de faire de la musique". "L'approche rock qu'il y a dans ma musique est liée aussi à mes influences" a précisé celui qui a pour producteur Yodelice alias Maxim Nucci.

Par ses paroles, son instrument préféré qu'est la guitare, sa voix, Sopico ne ressemble à aucun autre rappeur du rap game. "J'ai plein de potes qui me disent : 'T'es un peu inclassable, et ce qui est bien c'est que t'es en train de faire ta case'. J'ai toujours dit que les carcans c'était pas mon truc, que je voulais justement m'affranchir et être là où ne m'attend le moins" a-t-il justement confié.

Autre particularité de "Nuages" ? L'album ne contient pas de feat. du tout. "C'était une volonté" a-t-il confirmé, mais "j'ai plein de featurings en cours avec des artistes". Et on a déjà hâte de les écouter.

