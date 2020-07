Canicule : Sony lance un climatiseur portatif... à mettre sous ses vêtements !

Sony dévoile son climatiseur portatif

La canicule est de retour ! Heureusement, le confinement est terminé et on peut profiter des plages sous un soleil de plomb. Sauf qu'il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances et ceux coincés en ville. Alors, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On commence par la bonne ? Sony a inventé un climatiseur portatif qu'il est possible de mettre sous ses vêtements : la température du corps baisse alors de 13 degrés (elle peut passer de 36°c à 23°c).

La mauvaise nouvelle ? Le Reon Pocket, ce petit engin parfait pour la période estivale, n'est pour le moment disponible qu'au Japon au prix de 150 euros, 105 euros ou 116 euros, le montant varie selon les sources. Ce climatiseur n'en reste pas moins pratique pour emporter partout. Le site SiecleDigital précise que le Reon Pocket a "trois niveaux de refroidissement, plus un mode 'boost'". Il se recherche en USB toutes les 2 ou 3 heures.

Un journaliste l'a testé

Un journaliste de The Verge a eu l'occasion de le tester au Japon : "j'ai porté la Reon Pocket en me rendant à pied dans un supermarché à environ un kilomètre de chez moi pour déjeuner. La température n'était que de 30°C, mais l'humidité était de 80 %. J'ai effectivement trouvé que le Reon Pocket m'a refroidi, même à son plus bas niveau de refroidissement. Je transpirais toujours quand je suis rentré à la maison, mais la sensation de fraîcheur fait une différence quand on est dehors, dans la chaleur", a-t-il expliqué.