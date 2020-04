Sonny : Tiffany Thornton, Sterling Knight... que deviennent les acteurs de la série avec Demi Lovato

Le confinement se poursuit aux quatre coins du globe et les acteurs de séries en profitent pour... organiser des retrouvailles ! Après Une nounou d'enfer et 90210, ce sont les stars de Sonny, diffusée entre 2009 et 2011 sur Disney Channel et qui a eu droit à un spin-off intitulé Sketches à gogo qui se sont retrouvés virtuellement.

Les acteurs de Sonny se retrouvent virtuellement

Pour l'occasion, la totalité du casting de la série originale et du spin-off était présente afin d'évoquer leurs souvenirs de la série désormais disponible sur Disney+. On retrouvait donc évidemment Demi Lovato, Tiffany Thornton, Sterling Knight, Doug Brochu, Allisyn Ashley Arm mais aussi Audrey Whitby, Matthew Scott Montgomery, Shayne Topp et un cameo de Brandon Mychal Smith. Découvrez la vidéo :