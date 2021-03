Snyder Cut de Justice League : une suite possible ? Zack Snyder ouvre la porte !

La Snyder Cut enfin disponible

Près de 4 ans après la sortie de Justice League version Joss Whedon au cinéma, Zack Snyder a ENFIN pu proposer sa version initiale du film - la fameuse Snyder Cut - sur HBO Max, celle qui aurait dû sortir en salles à l'époque si certains dirigeants de Warner Bros n'avaient pas profité de son drame personnel pour refaire tout le film dans son dos.

Au programme ici ? Une intrigue identique mais un cheminement totalement différent. Pendant près de 4h, le réalisateur a en effet pris le soin de présenter ses personnages, les enjeux et cet univers, tout en apportant de la cohérence à l'ensemble afin de nous offrir du très grand spectacle. De quoi réconcilier tout le monde (critiques + public) avec le DCEU, au point d'en voir certains réclamer désormais une suite à cet univers. Après tout, on le sait, Zack Snyder avait pour projet de poursuivre son histoire à travers des films Justice League 2 et 3.

Une suite est-elle possible ?

Alors, peut-on réellement espérer voir le réalisateur profiter de cette nouvelle hype pour prolonger l'aventure ou bien cette Snyder Cut a-t-elle simplement marqué un point final à sa relation avec cet univers ? C'est la question qui lui a justement été posée par EW. Réponse de l'intéressé ? Si la résurrection de son véritable film Justice League lui a bien appris une chose, c'est que rien n'est impossible.

"Je me dis toujours 'Qu'est-ce qui était le plus probable ?' Que Warner Bros me demande de faire une suite à Justice League ? Ou que le studio me demande de ressusciter un film de trois ans, m'offre des millions de dollars pour restaurer ma vision originale et puis la diffuse ?" a déclaré Zack Snyder, un poil taquin. "Je pense que c'est 'la suite' qui aurait été le scénario le plus probable que celui qui s'est réellement passé. Donc, face à ça, je ne peux que me dire, 'Qui sait ce que le futur nous réserve ?"

Oui, vous l'avez compris, Zack Snyder ne ferme clairement pas la porte à d'autres films Justice League et semble même déjà partant. Ne soyez donc pas étonnés de voir des hashtags #RestoreTheSnyderVerse débarquer sur les réseaux sociaux dans les jours à venir.