Slimane plus musclé que jamais : ses abonnés bluffés par sa transformation physique 🔥

La transformation physique de Slimane

En quelques années seulement, Slimane s'est métamorphosé. Même si l'ex-candidat de The Voice 3 assumait ses kilos en trop, il semble aujourd'hui avoir pris un rythme sportif intensif. Le résultat, déjà bien amorcé par une grosse perte de poids de 16 kilos, est d'ailleurs assez impressionnant. Ses abonnés ont pu le remarquer dans une récente vidéo postée sur Instagram : Slimane s'y dévoile plus musclé que jamais. Le complice de Vitaa en joue même avec un petit défilé, mais il faut bien reconnaître que ses bras et ses épaules ont doublé de volume. C'est assez impressionnant.