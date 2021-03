Vitaa malade, tensions avec Slimane ? Son coup de gueule face aux rumeurs

Des tensions entre Vitaa et Slimane ?

Ce week-end, Vitaa et Slimane étaient attendus sur les plateaux de On est en direct et 20h30 le dimanche, deux programmes de France 2, afin de faire la promo de leur album VersuS : Chapitre II et chanter certains de leurs titres. Or, à la surprise générale, les deux chanteurs ont finalement brillé par leur absence, ce qui a obligé les producteurs à les remplacer en urgence.

De fait, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir des rumeurs apparaître concernant ce faux pas. Ainsi, pendant que certains parlaient de boycott de ces émissions de leur part, d'autres annonçaient à l'inverse que le duo serait sous tension et ne se supporterait plus. Pire, des fans ont même commencé à sous-entendre que Vitaa serait gravement malade. Alors, info ou intox ? C'est bien évidemment la seconde option qui est la bonne.

La chanteuse répond aux rumeurs

Consciente de ces rumeurs, Vitaa, visiblement tendue par la situation, a décidé de rétablir la vérité sur Instagram à travers un coup de gueule. "Je fais cette vidéo pour faire un petit peu le point parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi sur les réseaux, c'est en train de me rendre ouf. (...) Ne croyez pas tout ce que vous lisez, il se dit n'importe quoi, ça m'a rendue ouf" a-t-elle dans un premier temps déclaré dans une story.

En réalité, si elle et Slimane ont été contraints d'annuler leurs passages télé, c'est tout simplement parce que Vitaa a récemment été touchée par la Covid-19, "J'ai eu deux jours un peu compliqués, franchement ça va beaucoup mieux, Dieu merci." Et forcément, comme elle l'a ensuite précisé, "je n'allais pas aller contaminer tout le monde" uniquement pour faire le bonheur de quelques téléspectateurs.

Cependant, rassurez-vous, Vitaa - qui est "la première dégoûtée d'avoir dû annuler" ces passages, a déjà promis que ce n'était que partie remise, "On est en train de recaler ces télés". Vous l'aurez compris, tout va bien pour le duo et pour la star, la chanteuse a simplement besoin de repos.