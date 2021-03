Sohan Pague (Skam France) : "La transphobie ne s'arrête jamais" (Interview)

Purebreak : Comment es-tu arrivé dans Skam ?

Sohan Pague : J'étais dans un groupe Facebook qui s'appelle "Artistes et techniciens trans et queer de l'audiovisuel". Le consultant des scénaristes de Skam a posté une annonce de casting pour jouer un personnage trans sans dire pour quelle série. Du coup, j'ai envoyé un mail, je me suis présenté au casting et là, on m'a dit que c'était pour Skam. Et me voilà !

J'ai un peu appréhendé le retour des fans sur le couple de Tiffany et Max

Il y a un autre personnage que tu aurais aimé jouer ?

Le personnage de Jo, je l'adore, donc pourquoi pas. Mais en même temps, j'aime tellement la manière dont le joue Louise (Malek, ndlr). Personne n'aurait pu le faire mieux qu'elle.

Comment s'est passée ta rencontre avec Flavie, Ayumi, Louise, Lucie... ?

Ça s'est très bien passé. On a eu un très bon feeling, une très bonne alchimie de groupe.

Quelle a été ta réaction en découvrant que Max allait se rapprocher de Tiffany dans la saison 7 ?

Déjà, j'étais très surpris quand j'ai su que Tiff allait être le personnage principal, mais en même temps, c'est hyper audacieux. Je trouvais intéressant de développer ce personnage. Du coup, j'étais d'autant plus surpris, mais j'étais hyper content. Ça permet d'avoir plus de choses à jouer et une vraie place au coeur de l'intrigue. Et puis, Max remarque tout de suite que quelque chose a changé chez elle. Du coup, ce n'est finalement pas si surprenant que ça qu'il s'intéresse à elle.

T'appréhendais le retour des fans sur ce couple ?

J'ai un peu appréhendé. Je me suis dit : "à tous les coups, ils ne vont pas vouloir regarder. Ils vont dire 'c'est Tiff, non c'est mort, je ne suis pas'." Mais quand j'ai lu le scénario et qu'on a tourné, je me suis rendu compte à quel point c'est une saison super chouette. Je me suis dit que si nous sommes contents, les gens le seront aussi.

J'ai reçu des menaces de mort quand j'ai témoigné contre la transphobie

Vous êtes aussi complices dans la vraie vie ?

On s'entend très bien. On s'est rencontré autour d'un verre à la fin de la saison 6 pour la première fois. On venait juste de savoir qu'on allait être des love interest. C'était hyper cool de tourner avec elle. C'est une super comédienne qui donne beaucoup. Ca m'a beaucoup apporté, j'ai adoré bosser avec elle.

Skam touche des sujets d'actualité. Il y a quelques années, tu as témoigné contre la transphobie. Tu en es toujours victime aujourd'hui ?

Bien sûr. Je pense que la transphobie ne s'arrête jamais quand on est une personne trans. Mais comme on me prend pour une personne qui n'est pas trans, je la subis beaucoup moins maintenant que d'autres personnes, mais après, j'ai toujours le "F" sur mes papiers. C'est quelque chose qui existe, qui est présent et qu'il le sera encore longtemps. On vit avec quoi.

Comment le vis-tu ?

J'ai notamment reçu des menaces de mort quand j'ai témoigné contre la transphobie. Sur le moment, je ne l'ai pas très bien vécu, je me suis éloigné des réseaux. J'avais un peu peur de ça avec Skam, comme Max est ouvertement un personnage trans, mais, ça s'est très bien passé. La communauté de Skam est bienveillante avec moi. Je n'ai reçu aucun retour négatif, donc parfait.

