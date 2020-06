Skam saison 6 : Flavie Delangle se confie sur l'évolution de la relation entre Lola et Maya (Itw)

"Elles vont se venger de l'une et l'autre"

La saison 6 de Skam France a accueilli Lola, jouée par Flavie Delangle, comme nouveau personnage, mais aussi les membres de la Mif, Maya (Ayumi Roux vue dans Mental), Jo (Louise Malek), Max (Sohan Pague) et Sekou (Quentin Nanou). Ces ados forment donc la nouvelle bande de la série France tv slash après le Gang et le Crew. Comme la team de Daphné, Lucas, Emma, Basile, Imane, Yann et Arthur, la Mif partage tout et depuis l'arrivée de Lola, elle doit aussi gérer les petites prises de tête entre Maya et la petite soeur de Daphné.

Les filles s'apprécient clairement plus que des amies, mais pour le moment, elles sont mal partie pour se mettre en couple. Comment va évoluer leur relation ? "Dès le début, elles voient qu'il y a plus que de l'amitié. Lola ne va pas toujours être sympa avec Maya, mais Maya va quand même rester. Elles vont se venger de l'une et l'autre, elles vont s'envoyer des pics, mais elles savent qu'elles s'aiment plus que des amis. Ca peut être l'amour fou", explique Flavie Delangle en interview avec PRBK. C'est un peu "je t'aime, moi non plus".

"Ce sont deux filles qui se complètent bien"

Ayumi Roux s'est elle aussi confiée sur l'histoire entre Maya et Lola dans la saison 6 de Skam auprès de 20 minutes : "Je pense que ce sont deux filles qui se complètent très bien. J'ai l'impression que même si elles sont très différentes, il y a des choses marquantes qui sont arrivées dans les vies de l'une et de l'autre, ce qui fait qu'elles se comprennent. Maya représente un peu cette lumière qui va tirer Lola vers la surface, et en même temps j'ai l'impression que Lola aide aussi Maya. Ça me fait penser au yin et au yang, le côté pur et le côté obscur, les deux sont obligées d'être ensemble pour créer un équilibre."