Skam France : Eliott, Daphné et les autres nous sensibilisent aux gestes barrières

Un tournage très strict

Interrogé par 20 minutes sur le tournage de ces vidéos, Maxence Danet-Fauvel a expliqué qu'il a eu lieu dans des règles d'hygiène très strictes. "Généralement, dans le camion loge, on maquille trois, quatre ou cinq comédiens en même temps. Là, on s'est fait maquiller un par un et, entre chaque comédien, le camion loge était entièrement désinfecté." confie l'interprète d'Eliott. Chacun devait également porter un masque sur le tournage. "C'était particulier parce que l'ambiance sur les tournages de Skam est généralement très joyeuse et chaleureuse... et là, alors qu'on s'adore tous très fort, on s'est vu sans pouvoir se faire de câlins ou se prendre dans les bras." avoue l'acteur. Mais comme le dit si bien cette campagne de sensibilisation : "Gardons nos distances pour mieux nous retrouver demain."