Sissi : après TF1, Netflix prépare aussi une série et on a le casting

C'est une trilogie incontournable du cinéma : les films Sissi, sortis entre 1955 et 1957, avec Romy Schneider dans le rôle principal restent cultes pour de nombreuses personnes. Pas étonnant donc de voir que la version moderne - et plus sexy - proposée par TF1 en cette fin d'année 2021 n'ait pas vraiment convaincu tout le monde. Les acteurs ont défendu les scènes de sexe et seront d'ailleurs bientôt de nouveau réunis : la série aura bien une saison 2. Mais Sissi devrait aussi revenir en 2022... sur Netflix !

The Empress, une série sur Sissi bientôt sur Netflix

Après avoir évoqué la vie de la reine Elisabeth II dans The Crown, Netflix va s'attaquer à celle d'Elisabeth de Bavière alias Sissi dans The Empress (L'impératrice en français). Cette série allemande créée par la scénariste Kathariana Eyssen évoquera évidemment l'histoire d'amour entre Sissi et Franz mais pas que : la showrunneuse a aussi promis d'évoquer les conflits géopolitiques et de dévoiler des facettes de l'histoire jamais explorées auparavant. Pour l'instant, la date de sortie n'est pas encore fixée sur la plateforme mais la série devrait arriver en 2022.

Voici les acteurs qui vont jouer Sissi et Franz

Après Dominique Deventport et Jannik Schümann, qui sont les acteur qui joueront Sissi et Franz dans The Empress ? On a déjà la réponse ! La plateforme a choisi Devrim Lingnau et Philip Froissant pour les deux rôles principaux. Devrim Lingnau, 22 ans, a joué dans plusieurs séries télévisées en Allemagne. Quant à Philip Froissant ? L'acteur de 27 ans, né d'un père français, a travaillé au théâtre et était au casting du film Black Island disponible sur Netflix en 2021.