Si vous êtes en couple avec ce signe astro, ne vous attendez pas à recevoir un cadeau pour la Saint-Valentin ! Il est trop radin

On ne va pas se mentir, quand on est en couple, on espère toujours un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Si certains seront gâtés le 14 février, d'autres risquent bien d'être déçus. Il y a même de fortes chances que ce soit le cas pour ceux qui sont en couple avec un signe de Terre. Taureaux, Vierges et Capricornes sont les plus radins, avec en tête... Les Capricornes.

Le plus gros défaut des Capricornes

On est désolé de vous décevoir, mais c'est dans la nature des Capricornes d'être extrêmement radins. On le sait, c'est déjà difficile pour le Capricorne de penser à autre chose que le travail. Si vous avez réussi à vous mettre en couple avec, félicitations. Mais s'il aime autant le travail, c'est parce qu'il aime l'argent, et il le préfère sur son compte en banque. Il va surtout faire des économies et investir pour l'avenir plutôt que vous ramener un bouquet de fleurs.

Mais bon, ça, vous le savez sûrement déjà. Et puis, estimez-vous heureux, au moins ce n'est pas un serial killer. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous sortiez si peu au restaurant ? Pourquoi il vous a déjà dit que "la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour te prouver mon amour" ? C'est tout simplement parce qu'il est radin, mais il n'est pas le seul.

Les signes de Terre trop matérialistes

Si les signes de Terre sont considérés comme les plus crevards, c'est parce qu'ils sont justement trop terre à terre. Ils réfléchissent toujours à deux fois avant de faire des achats. Ils sont très possessifs et aiment les choses matérielles... mais pour eux ! Les Taureaux et les Vierges ne font donc pas beaucoup de cadeaux, dommage.

En tout cas, on espère que certains Capricornes, Vierges et Taureaux feront un effort pour vous cette année. Si ce n'est pas le cas, on vous aura prévenu et vous vous contenterez d'un petit message mignon. Il fallait se mettre en couple avec un Bélier, c'est le signe qui dépense sans compter !