Shy'm : à cause du Covid-19, la sortie de son album est annulée en 2020

Cette année 2020 restera inoubliable pour Shy'm. La chanteuse l'a en effet confié, elle est enceinte pour la toute première fois après, malheureusement, plusieurs tentatives compliquées et douloureuses. Un nouveau chapitre de sa vie qu'elle est désormais heureuse d'entamer, mais qui n'était pas censé être le seul.

Pas de nouvel album en 2020 pour Shy'm

Et pour cause, comme on a pu le découvrir à travers son titre "Boy", un nouvel album de musique était également censé débarquer dans nos oreilles cette année. Oui, "censé" car la star vient finalement d'annoncer le report de cet opus. Sur Instagram, Shy'm a tristement confié, "Aujourd'hui ça devait être beaucoup trop chouette. Nous sommes le 4 décembre et l'album devait sortir aujourd'hui. Mais en raison de la covidance, la sortie est retardée en début d'année prochaine." Si l'on en croit une vidéo postée sur son compte, l'épidémie et les différents confinements imposés en France ont en effet retardé la production et les sessions d'enregistrement, qui viennent tout juste de se terminer.

A ce jour, aucune nouvelle date précise n'a encore été annoncée pour cette sortie, mais Shy'm a néanmoins trouvé une belle astuce pour calmer la frustration de ses fans, "En l'attendant, je vous annonce son nom : 'Jour 222'". Et pour ceux qui s'interrogent déjà sur sa signification, la chanteuse a tout simplement révélé, "Car aujourd'hui, ça fait 222 jours que je cohabite avec mon mini humain. Je laisse compter les plus curieux le nombre de #sa [semaines d'aménorrhée, ndlr] toussa toussa".

Une raison de plus d'attendre 2021 avec impatience.