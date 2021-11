Shera Kerienski enceinte : la youtubeuse annonce sa grossesse dans une superbe vidéo

Une communauté émue

Suite à l'annonce de sa première grossesse, Shera a obtenu son record de likes avec un total de 420 000 likes pour sa vidéo et plus de douze mille commentaires. De nombreuses stars du net ont félicité les futurs parents et à fait part de leur étonnement : "mais c'est fou ! quel bonheur" a écrit la youtubeuseNatoo ou encore "Ohhhhh 🥺🥺🥺 Trop heureuse pour vous ♥️♥️" écrit par Stéphanie Durant.

Dans un deuxième post, Shera a réagi à tous ces commentaires : "Merci du plus profond de nos coeurs pour tout l'amour que vous nous offrez suite à l'annonce la plus importante de notre vie 🤍 Et oui ce n'est plus un secret, nous attendons bel et bien notre premier enfant 🤍✨ Je n'arrive pas à croire que je vous l'annonce enfin, nous qui sommes si pudiques, le partager avec vous est un pur bonheur et un soulagement (je l'ai bien caché haha). Alors merci encore une fois pour vos messages plein de bienveillance et de respect, j'ai la meilleure communauté au monde".