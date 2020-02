Shemar Moore à nouveau en deuil : sa mère est morte, deux mois après son père

2020 commence très mal pour Shemar Moore. Un mois après avoir annoncé la mort de son père Sherrod Franklin Moore en décembre 2019, l'acteur d'Esprits Criminels doit à nouveau traverser un deuil terrible : la mort de sa mère à 76 ans. "C'est la vraie vie, ce n'est pas un jeu, je souffre énormément... Je me suis absenté des réseaux depuis des semaines maintenant. Par respect pour ma mère, j'ai dû garder le secret... Il y a dix jours, le 8 février 2020, j'ai perdu ma mère... Marylin Joan Wilson-Moore est décédée.", annonce-t-il en larmes dans une série de vidéos partagées sur Instagram.

Un mois après son père, Shemar Moore a perdu sa mère

"J'ai le coeur brisé... Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à cette femme incroyable. Ma mère est partie. Elle n'est plus là. J'ai gardé le silence car je pleure beaucoup. Je crie et je hurle : 'Non, non, non, non, non !'. On avait des projets. On avait déjà une belle vie, mais on avait des projets, on y était presque. Elle était fatiguée...", confie la star de la série SWAT, très ému. Sa mère souffrait à cause d'une sclérose en plaque.

L'acteur en larmes sur Instagram : "j'ai tellement mal"

En légende, celui qui était très proche de sa mère clame à nouveau son amour pour elle : "Elle me manque plus que j'aurais cru qu'il ne soit possible et je ne sais pas comment vivre ma vie sans elle... Mais c'est elle qui me donne ma force et j'irai bien grâce à elle. Mama... Je suis un nouvel homme ! À partir de ce jour, tout ce que je ferai sera pour toi. Je vais continuer à avancer et prier ! Tu es partie trop tôt... et j'ai tellement mal... mais je sais que tu es avec moi et que tu continueras à me donner ta force... Je t'aime mama."