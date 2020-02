Ayoub (La Villa des Coeurs Brisés 5) : "Si j'avais voulu utiliser Shanna, je serais encore avec"

Purebreak : Tu n'avais jamais fait d'émission de télé-réalité avant La Villa des Coeurs Brisés 5. Pourquoi avoir souhaité découvrir ce milieu ?

Ayoub : Ça fait plusieurs années qu'on me demande de faire de la télé-réalité, mais j'ai toujours refusé. J'avais envie d'être connu d'une autre manière. J'avais abandonné l'idée et on m'a recontacté en 2019. J'ai eu une vision différente et je me suis dit que ça pouvait être une belle opportunité pour mes différents projets par la suite. Et puis, La Villa des Coeurs Brisés est une bonne télé-réalité pour montrer qui on est vraiment, il y a beaucoup de sincérité. C'était l'une des meilleures émissions que je pouvais faire pour une première.

Tu as été contacté pour quelles émissions ?

On m'a contacté pour Secret Story deux-trois fois. J'ai failli faire Les Anges en tant qu'anonyme quand j'avais 19 ans et on m'a aussi proposé Les Princes de l'amour.

La cause de notre rupture est la jalousie de Shanna

Tu savais que tu allais revoir Shanna Kress dans La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

Oui je le savais. On le savait tous les deux. On s'était vu une fois avant, ça n'a pas très bien marché. Elle pensait qu'elle n'allait pas me revoir, je pense qu'elle était plus choquée que moi. Je me suis dit que c'était l'occasion de régler notre accrochage qui s'était passé quelques semaines avant.

Tu envisageais quelque chose avec elle lors de votre première rencontre ?

Pas du tout. Je me disais que ce n'était pas une fille pour moi, mais au final, on s'est expliqué et on s'est rapproché très naturellement dans l'aventure.

Tu as dit "vous commencez à comprendre pourquoi je n'ai pas tenu avec une femme pareille", c'est-à-dire ?

Je parle de ses crises de jalousie. C'est d'ailleurs ça la cause de notre rupture. C'était insupportable, mais à part ça, tout allait bien. Là c'était trop, elle me faisait souffrir et je subissais ses anciennes relations. Je lui donnais mon téléphone pour qu'elle vérifie, j'ai même unfollow une trentaine de meufs sur mes réseaux sociaux. Je ne parlais à plus personne, j'ai fait ça pour elle. Malgré ça, elle me faisait toujours des crises et ne me faisait pas confiance.

C'est toi qui as décidé de la quitter ?

Pas vraiment. Lors d'une soirée, elle m'a demandé de lui envoyer une vidéo pour lui montrer avec qui j'étais en boîte de nuit. C'était la fois de trop. Je ne lui ai plus répondu. Elle m'a appelé toute la nuit et elle m'a ensuite envoyé un message pour me dire qu'elle ne voulait pas être avec un mec comme moi, qui ne la rassure pas.

On n'était pas compatible

Adrien Laurent nous a dit que tu te serais servi d'elle pour la notoriété, qu'as-tu envie de répondre ?

Il me fait rire. Il dit ça parce qu'il est du côté de Shanna et Dieu sait ce qu'elle raconte. Ce qui m'énerve c'est que depuis notre rupture, je n'ai pas parlé. Shanna, elle, a une grande bouche. Elle m'a bien descendu devant le tout le monde, ça me fatigue. Elle dit ce qu'elle veut, mais si moi je dis rien, ils vont croire sa version. Du coup, c'est complètement faux parce que Shanna et moi, on se suit sur les réseaux sociaux depuis 3 ans. Je savais très bien qu'elle faisait de la télé-réalité. Au contraire, dès qu'elle a su que j'allais faire La Villa des Coeurs Brisés, elle s'est plus engagée avec moi, elle était beaucoup plus avenante que moi. Je n'avais pas du tout l'optique de l'utiliser pour la notoriété. Ok, je me suis pas très ouvert avec elle. Elle était peut-être plus amoureuse que moi. Si j'avais voulu l'utiliser, je serais encore avec elle maintenant. J'ai beaucoup aimé sa personne. Après l'émission, elle est restée trois semaines chez moi.

Quels sont vos rapports aujourd'hui ?

Au final, je n'ai aucune haine contre elle malgré tout ce qu'elle a raconté sur notre privée. Ça m'a déçu de sa part et dégoûté. S'il faut qu'on parle, on parlera. Je ne sais pas si elle a encore de la haine contre moi. Je ne vais pas te mentir, quand je regarde les épisodes, je ressens de la nostalgie parce qu'on s'entendait bien.

Tu serais prêt à te remettre avec elle ?

Franchement, je ne pense pas. Quand ça se termine, je ne me remets pas avec la personne. Si ça s'est fini, c'est qu'il fallait que ça se finisse.

Tu regrettes votre relation ?

Je ne regrette pas du tout. J'ai passé des supers moments avec elle, on n'était juste pas compatible.

Je fréquente peut-être une fille

Tu as d'autres regrets ?

Non, mis à part que j'aurais peut-être dû m'ouvrir un peu plus et montrer un peu plus mon caractère. Je suis plutôt content et je me reconnais dans ce que disent les gens sur les réseaux sociaux.

Tu aurais aimé plus t'ouvrir aux prétendantes ?

Non, aucune ne m'a plu. J'étais déçu, je m'attendais à du lourd.

Tu en es où dans ta vie sentimentale aujourd'hui ?

Je fais ma vie tranquille, je suis célibataire. Je fréquente peut-être une fille, mais il n'y a rien de concret.

Je n'ai pas senti Tyla et Jonathan sincères

Molie a sous-entendu que les candidats jouaient un rôle, t'en penses quoi ?

Faut qu'elle arrête ses conneries. J'ai l'impression qu'elle dit ça pour qu'on parle d'elle. Même la production disait qu'elle n'avait jamais vu autant de sincérité dans une télé alors si la production dit une chose pareille, c'est qu'il y a un minimum de vérité.

Certains t'ont déçu ?

Jonathan et Tyla. Je ne les ai pas sentis sincères.

Pour résumer, comment as-tu vécu ton aventure ?

J'ai passé des supers moments et j'ai rencontré des gens incroyables. Les coachings avec Lucie se sont bien passés même si elle n'est pas allée très profond dans l'aventure. Je suis le seul à ne pas avoir pleuré dans l'aventure. Pour me toucher, il faut me parler de ma famille et de mon père surtout. C'est mon point faible.

C'était ce à quoi tu t'imaginais ?

Je n'étais pas trop surpris. J'avais une petite appréhension, mais finalement, ce n'était pas très différent de ce que je pensais. Je suis tombé aussi sur une bonne émission avec une bonne production. Tous les candidats me l'ont dit. Ils ont pris soin de nous.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.