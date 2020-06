Shanna Kress rappelle que rien n'oblige une femme à devenir mère

"Chacun choisit de faire ce qu'il a envie"

Contrairement à Coralie Porrovecchio, Nabilla Benattia, Jessica Thivenin, Carla Moreau, Emilie Fiorelli ou encore Julie Ricci, qui a récemment accouché de son deuxième enfant, Shanna Kress ne fait pas partie de la team maman. Fonder une famille ne semble d'ailleurs pas être dans ses projets pour l'instant. Un choix qu'elle assume entièrement, mais que ne comprennent pas certains internautes dont le temps libre leur sert visiblement à juger la vie des autres. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à donner leur avis, ce qui a fait réagir l'ex de Thibault Kuro.

C'est sur Instagram que Shanna Kress a tenu à mettre les choses au clair : "quand on passe la trentaine, on nous dit 't'es pas mariée, t'as pas d'enfants, t'as pas de mecs ? Il n'y a pas de loi qui stipule que tu dois absolument être mariée avec des enfants quand tu as passé la trentaine. Chacun choisit de faire ce qu'il a envie. Les gens qui sont mariés et qui ont des enfants, c'est bien."

"Comment j'aurais fait avec des enfants ?"

L'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 révèle ensuite être "déjà tombée enceinte" : "ce n'était pas le bon moment d'avoir des enfants. Si j'avais voulu en avoir, j'en aurais eu. Maintenant c'est un choix, je n'en ai pas eu parce que je savais que j'avais plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, que ce n'était pas le bon moment pour moi. (...) C'est moi qui l'ai choisi parce que je suis partie aux Etats-Unis, j'ai fait plein de choses, comment j'aurais fait avec des enfants ?. Et puis, j'ai d'abord pensé à me mettre à l'abri financièrement." Shanna Kress a déjà évoqué ses avortements dans son livre N'aie pas peur.