Shadow and Bone : la série a failli ne jamais voir le jour, le créateur explique pourquoi

Après Qui a tué Sara ? ou Ginny & Georgia, Netflix a passionné ses abonnés avec Shadow and Bone : la saga Grisha avec au casting Jessie Mei Li, Archie Renaux et Ben Barnes. La série n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets ! Saviez-vous par exemple qu'elle avait bien failli ne jamais voir le jour ? Eh oui, le projet a été très compliqué à mettre en place. Leigh Bardugo, l'autrice du Grishaverse, a déjà dévoilé que les droits de sa trilogie avaient été d'abord acheté en 2012 (année de sortie du 1er livre) mais que le projet avait stagné... avant d'atterrir entre les mains d'Eric Heisserer, scénariste nommé aux Oscars en 2016 pour le scénario du film Premier Contact.

Pourquoi Shadow and Bone a failli ne pas exister

Eric Heisserer raconte que c'est en 2017 qu'il a découvert le livre Six of Crows de Leigh Bardugo. Il confie avoir tout de suite accroché à cet univers et avoir "dévoré" le roman. Par la suite, il a posté un tweet à l'autrice, lui disant à quel point il avait adoré son livre. Quand le projet de série autour des romans du Grishaverse est arrivé chez Netflix, Leigh Bardugo les a informés qu'Eric Heisserer avait aimé son univers. Mais ce dernier a failli dire non. Pourquoi ? Car à l'origine, la série Shadow and Bone ne devait adapter que la trilogie racontant l'histoire d'Alina, de Mal et du Darkling.

"Je leur ai dit : 'Je ne toucherai pas à cette série à moins d'avoir aussi la duologie Six of Crows et ses personnages. Je ne vois pas une série sans les deux sagas.'" s'est souvenu le showrunner dans une interview donnée à Variety. "Ils ont répondu : 'Eh bien, nous n'avons pas les droits pour ça'. Et j'ai dit : 'D'accord, eh bien bonne chance'" s'est-il souvenu.

Une pression qui aurait pu mettre fin à ce projet d'adaptation... mais pas du tout ! Netflix a finalement accepté d'acquérir les droits de la duologie Six of Crows pour le plus grand plaisir du créateur. C'est comme ça que Kaz, Inej, Jesper et les autres se sont retrouvés dans Shadow and Bone... et que la série a pu voir le jour !