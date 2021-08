Sex/Life : scènes de sexe, rencontre des acteurs... BB Easton raconte les coulisses (interview)

Donc vous n'étiez pas présente lors du tournage de la célèbre scène de la douche ?

J'aurais bien aimé ! En fait, j'ai vécu cette scène comme vous tous... assise sur mon canapé à la maison, avec absolument aucun avertissement sur ce qui allait se passer.

Que pouvez-vous nous dire sur cette scène, pensiez-vous qu'elle deviendrait aussi célèbre ?

J'avais lu le scénario, donc je savais que la scène de la douche allait arriver, mais il n'était indiqué nulle part dans le scénario que le public verrait tout cela. J'ai ri à gorge déployée. Je savais que cela allait choquer et ravir les spectateurs, mais je n'avais aucune idée du phénomène que cela allait devenir.

Avez-vous rencontré les acteurs avant le tournage pour les aider à comprendre leurs personnages ?

Le processus de développement des personnages s'est vraiment concentré sur le fait de rendre ces personnages géniaux pour la télévision, plutôt que de les faire ressembler à leurs sources réelles, donc parce qu'ils étaient tellement fictifs, les acteurs n'ont pas vraiment eu besoin de nous demander conseil, à moi ou à mon mari. Et à cause du coronavirus, nous n'avons pu rencontrer aucun d'entre eux avant la fin du tournage. Sarah Shahi et Adam Demos sont venus à Atlanta, où je vis, pendant qu'elle tournait Black Adam, et nous avons dîné ensemble. Ces deux-là forment le couple (Sarah Shahi et Adam Demos sont en couple dans la vraie vie, ndlr) le plus doux et le plus adorable que vous ayez jamais vu. Je suis si heureuse d'avoir eu la chance de les rencontrer.