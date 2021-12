Sarah Fraisou en couple : elle présente son nouveau mec avec une photo

>> Sarah Fraisou victime de chantage après un twerk, elle dévoile elle-même sa vidéo intime <<

Sarah Fraisou semble s'être remise de ses ruptures

Celle qui était aussi au casting dans Les Anges 8, Les Anges 9, Les Anges 10, Les Anges 11 ou encore Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12 a aussi précisé : "Je ne me suis pas réellement fait michetonner, mais oui, j'ai arrêté de me procurer un avenir et de sortir les gens de leur routine. À eux de me faire voir de nouvelles choses".

Après Malik (qu'elle avait accusé de violences conjugales), Sofiane, Ahmed (qu'elle avait accusé de vol) et plus récemment Oussama, Sarah Fraisou semble donc avoir retrouvé l'amour. Elle a tourné la page sur ses relations passées et ses ruptures. A-t-elle enfin trouvé le bon ? L'avenir nous le dira.