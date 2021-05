Sarah Fraisou cambriolée par Ahmed, son ex-mari ? Elle accuse et balance

En septembre 2020, Sarah Fraisou et Ahmed - son compagnon de l'époque, ont vécu une expérience traumatisante. Souvenez-vous, les deux candidats de La Villa des Coeurs Brisés ont été les victimes d'un terrible cambriolage alors qu'ils s'étaient absentés moins d'une heure de leur domicile. Une affaire qui était rapidement retombée dans l'oubli, mais qui a pris une tournure étonnante ce week-end.

Sarah Fraisou cambriolée... par son propre mari ?

Ce dimanche 23 mai 2021, Sarah Fraisou a en effet profité de son compte Snapchat pour faire une révélation fracassante au sujet de cet incident. Dans un message destiné à Ahmed, la jeune femme a tout simplement accusé son ex d'être le cerveau derrière ce cambriolage, "J'ai beaucoup hésité, j'étais amoureuse... J'avais des doutes car je pensais que tu m'aimais, mais mon cambriolage, c'est toi qui l'as fait".

Alors attention, ces accusations sont évidemment à prendre au conditionnel, d'autant plus que la candidate de télé-réalité n'a encore apporté aucune preuve, mais elle a tout de même expliqué les raisons de ses doutes, "Mes affaires volées sauf les tiennes, sans fracture de la serrure, sans désordre". Puis, après avoir dévoilé ces détails troublants, Sarah Fraisou n'a pas hésité à insulter Ahmed, "Tu n'es pas un homme, seulement un chien".

La candidate accuse Ahmed de manipulation

Faut-il réellement prendre ces accusations au sérieux ? Seule la police pourra le dire. En toute logique, si Sarah Fraisou a des doutes / preuves, elle devrait prochainement leur apporter afin de faire avancer l'enquête. Cependant, une chose est déjà certaine, ces accusations ne sortent pas de nul part. Toujours sur Snapchat, l'ex-femme d'Ahmed n'a pas caché sa colère face au rapprochement de son ancien mari avec Lila Taleb.

En plus de l'avoir accusé d'être à l'origine du cambriolage, Sarah Fraisou a donc décrit son ex comme un manipulateur, "Bravo les principes. Se jouer d'une femme et d'une famille, j'ai honte. (...) 'Je ne veux pas faire de télé, les gens sont malsains'. Les disquettes pour au final se rapprocher d'une meuf pour aller dans un programme. (...) Se marier pour briller et promettre monts et merveilles à une femme, se servir d'elle, l'utiliser pour ensuite la briser."

On attend désormais la réponse d'Ahmed face à toutes ces accusations...