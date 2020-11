Sarah Fraisou, son conseil minceur ? Bien sécher sa sueur et l'eau sur le corps après la douche

Sarah Fraisou recommande de se sécher après le sport et la douche... pour mincir

Depuis plusieurs mois, Sarah Fraisou a beaucoup minci. La candidate de télé-réalité s'était fait poser un anneau, a fait de la chirurgie esthétique, mais a aussi suivi un régime et fait du sport. Et elle a aussi révélé un autre secret minceur : essuyer sa transpiration après une séance de sport et bien essuyer l'eau après une douche. D'après elle, la sueur et l'eau mal essuyées seraient absorbées par le corps et feraient grossir. Dans sa story Snapchat, l'influenceuse a assuré que "ce qui est important après le sport les amis c'est de bien se sécher de la transpi pour pas qu'elle repénètre dans votre corps". Elle a précisé que c'est son mari Ahmed qui lui a expliqué : "Ça c'est mon chéri qui me l'a appris".