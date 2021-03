Sam Heughan (Outlander) sait tuer quelqu'un avec... un téléphone (et ça l'effraie)

"C'est dans le film - tuer quelqu'un avec un téléphone portable. Comment on fait ça ? Andy vous dira exactement comment le faire. Il vous montrera aussi, ce qui est horrible" a ainsi expliqué le héros d'Outlander à Digital Spy.

La star d'Outlander trouve que "c'est un peu effrayant"

Sam Heughan qui serait célibataire a avoué au même média : "C'est un peu effrayant d'être avec quelqu'un qui a ces capacités, qui a cette expérience". "Mais aussi quelqu'un qui est si charmant, extraverti et ouvert à ce sujet. C'est fascinant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être emporté et intrigué par son monde" a-t-il ajouté, en précisant avoir vraiment collaboré avec Andy McNab pour que les scènes se rapprochent le plus possible de la réalité : "Je sais que nous avons travaillé très dur pour rendre le film vraiment authentique".

"Tout cela est très vrai, vous savez ? Ces mercenaires, ces zones grises de manoeuvres politiques" a aussi affirmé Sam Heughan, "Et puis les personnages aussi - de quel côté ils se battent. C'est vraiment dicté par le jeu, et les règles du jeu".