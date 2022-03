Sabrina Perquis opérée d'une tumeur : elle montre sa cicatrice, "Je suis prête à assumer et ne plus la cacher"

Sabrina Perquis a souvent évoqué son combat contre la maladie que ce soit dans les médias, dans son livre ou encore sur ses réseaux sociaux. Greffée des poumons en 2007, elle a aussi subi d'autres opérations depuis, comme par exemple en juillet 2021 où elle avait ému les internautes avec une lettre ouverte à son corps. Un corps qu'elle doit apprendre à accepter malgré ses nombreuses cicatrices, une chose parfois plus facile à dire qu'à faire.

Sabrina Perquis opérée d'une tumeur, elle dévoile sa cicatrice

Ce lundi 14 mars 2022, Sabrina Perquis a évoqué un nouveau problème de santé qu'elle a peu évoqué auprès de ses fans. En vidéo, elle confie qu'une tumeur lui a été diagnostiquée en mai 2021. Une tumeur qui a "nécessité de ré-ouvrir [son] thorax, à la verticale cette fois", écrit-elle, expliquant avoir été opérée en novembre 2021. Sur la vidéo, elle montre aussi sa cicatrice impressionnante au fil des mois. "Cette tumeur a enfin quitté mon corps, et voici la trace et je suis prête à assumer et ne plus la cacher" explique l'ex-candidate de Secret Story 5.

Dans son message, elle se confie aussi sur son combat et son besoin de garder le silence : "Après des mois de batailles où je me suis souvent sentie seule, triste, où j'en ai versé des larmes. J'étais perdue. Parce que ce n'est pas sous prétexte que tu es forte qu'un jour tu n'as pas le droit de dire que tu n'acceptes pas. Ce n'est pas parce que tu as vécu pire que tu peux toujours tout affronter! (...) Je ne cherche pas à prouver mon courage ce mot n'est rien pour moi quand on n'a pas le choix... J'ai essayé de le cacher pour protéger mes proches et parce que toute l'époque est assez difficile pour que je diffuse à mon tour des ondes négatives.... J'ai dû faire face à différentes épreuves. Mais c'est fait" écrit-elle en légende de la vidéo.