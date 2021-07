Sabrina Perquis : nouvelle opération après sa greffe des poumons, son message poignant

Ancienne candidate emblématique de Secret Story 5, Sabrina Perquis avait ému les téléspectateurs à travers son histoire. Souvenez-vous, atteinte de mucoviscidose, la jeune femme a été contrainte de subir une greffe des poumons il y a près de 13 ans. Une épreuve douloureuse pour l'influenceuse et un combat qui est encore loin d'être terminé.

Nouvelle opération à venir pour Sabrina Perquis

Ce mercredi 30 juin 2021, Sabrina Perquis a en effet profité d'un post sur Instagram pour annoncer une importante nouvelle : elle va de nouveau se faire opérer dans les jours à venir. A l'occasion d'une lettre ouverte adressée à son corps qui a déjà tant souffert ces dernières années, "Peut-être que je ne te le dis pas assez souvent mais tu es beau, fort et courageux. J'ai appris à t'aimer malgré tout ce que tu as vécu et toutes les traces", l'ex-star de télé-réalité a révélé être affaiblie aujourd'hui.

Tandis que la photo qui accompagne son message la met en scène avec une ligne de coeurs placés sur sa poitrine, Sabrina Perquis a notamment confessé, "Ces jolis petits coeurs seront prochainement remplacés par une cicatrice qui marquera une fois de plus notre parcours, notre combat, notre histoire. (...) Cette opération qui nous attend, cette épreuve est liée à des complications qui peuvent arriver après tant d'années de greffe nous met une fois de plus à rude épreuve".

Une épreuve difficile à vivre

Et l'autrice du livre Je devais mourir à 7 ans ne l'a pas caché, elle vit extrêmement mal cette situation. Après avoir confié, "Aujourd'hui c'est difficile pour moi d'accepter. Oui je suis en colère et je m'autorise à l'être de vivre encore tout ça. (...) J'ai aussi le droit de ne plus en pouvoir d'entendre cette phrase 'Tu as vécu pire ça va aller'. On n'est pas obligé de tout accepter sans exprimer son ras le bol", Sabrina Perquis a admis avoir peur vis-à-vis de l'après, "Ca va nous fâcher toi et moi. Tu vas subir, je vais lutter, on va devoir affronter et gérer ! Je vais moins t'aimer, et il sera dur de te regarder. Cela aura un impact sur ma féminité, un impact sur ma vie privé."

Cependant, rassurez-vous, malgré cette épreuve qui l'attend, elle n'a aucunement l'intention de baisser les bras. Elle l'a au contraire précisé, "On va se battre, tu le sais. Et on va toi et moi réapprendre à s'aimer par la suite, je te le promets !"