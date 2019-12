Romeo Beckham en couple ? Le fils de David Beckham sortirait avec une mannequin

Romeo Beckham ne serait plus célibataire

Romeo Beckham, l'un des enfants de David Beckham et de Victoria Beckham, ne serait plus un coeur à prendre. Il serait en couple avec une certaine Mia Regan, mannequin aux 46 000 abonnés sur Instagram. Ce vendredi 19 décembre 2019, les supposés amoureux ont posté des photos ensemble en France, et plus précisément à Paris, la ville de l'amour.