Rofrane Bambara (Familles nombreuses) malade : "Une simple grippe m'a laissée des lésions au cerveau"

En plus des épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL, les différentes familles de l'émission de TF1 partagent aussi les bons et les moins bons moments de leurs vies sur les réseaux sociaux. Si certains en profitent pour régler leurs comptes comme la famille Reymond, d'autres y ont annoncé une nouvelle grossesse comme Héloïse Weiner ou... un événement moins joyeux.

Rofrane Bambara hospitalisée après une "simple grippe"

Ce mardi 4 janvier 2022, la maman des quadruplés dans l'émission de TF1 a souhaité la bonne année à ses nombreux abonnés sur Instagram en leur dévoilant la mésaventure qui lui est arrivée à la fin 2021. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL, a vécu une fin d'année agitée. "Pour nous, cette année, c'était ambiance test grippe/covid et ponction lombaire pour Noël, accompagné d'un soupçon de scanner et d'IRM et tout le gratin des examens à l'hôpital et, pour le Nouvel An, plus rien qui marche dans mon petit corps" a écrit Rofrane Bambara dans un long post sur le compte de sa famille.

La maman qui dépense une fortune en vêtements pour ses enfants n'était pas atteinte de la Covid-19 mais d'une "simple" grippe qui a quand même causé plusieurs séquelles. "Une simple grippe est venue striker notre fin d'année, j'ai fini hospitalisée avec une perte de mobilité du côté droit puisque une simple grippe m'a laissée des lésions au niveau du cerveau. Et oui une SIMPLE grippe, c'est quand même dingue qu'en 2021 on ne soit pas informé de la gravité d'une simple grippe. Pour moi jamais je ne pensais me retrouver dans cette situation pour une grippe" a-t-elle écrit.