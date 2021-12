Cindy Reymond (Familles nombreuses) : violente et infidèle ? Elle répond aux accusations de sa fille

La mise en garde de Cindy Reymond

Bien évidemment, elle ne se présente pas comme "une maman parfaite et [elle] ne le prétender[a] jamais", elle qui pourrait se montrer intransigeante à l'occasion, "je râle, je peux punir, il y a des règles comme chez tout le monde", mais elle réfute totalement les attaques sur son comportement auprès de ses enfants, "Je ne suis certainement pas une maman qui maltraite ses enfants". "Je suis maman qui donne corps et âmes depuis leurs naissances à chacun, qui se sacrifie au détriment de sa vie de femme mais parce que je le veux bien et parce que c'est un choix", a-t-elle précisé plus loin.

Enfin, excédée par ces critiques et accusations, Cindy Reymond a déclaré, "Vous pouvez avoir la rage, la jalousie, la colère mais ça ne vous donne pas le droit de traîner les gens dans la boue", avant de mettre en garde les Internautes vis-à-vis des désinformations qui circulent sur le web et des histoires réécrites à l'occasion, "A ceux qui se prétendent être ma famille qui se permettent de réapparaitre des dizaines d'années plus tard et d'insinuer que je suis une escroqueuse, une menteuse, ce n'est pas à moi que nos familles ont tourné le dos depuis des années".

Le message est passé, reste à savoir comment réagiront les concernés.