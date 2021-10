Rofrane Bambara (Familles nombreuses) : son budget hallucinant pour les vêtements des quadruplés

Qui dit famille nombreuse dit forcément dépenses conséquentes. Et ce n'est pas Rofrane Bambara qui nous contredira. La jeune maman de quadruplés, dont on peut suivre le quotidien dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL (TF1), vient en effet de révéler le budget vêtements destiné à Kheïry-Dine, Hajar, Chemsy-Dine et Noor. Et celui-ci est totalement fou.

Rofrane Bambara obligée d'acheter des vêtements régulièrement

Dans un premier temps, Rofrane Bambara a tenu à préciser une chose très importante : étant donné qu'elle n'a toujours pas gagné à l'Euromillions malgré nos astuces, il n'est pas question pour elle d'aller faire du shopping aux galeries Lafayette. Au contraire, elle se rend principalement dans des "enseignes aux prix abordables, où il y a un bon rapport qualité-prix" et n'opte donc "pas forcément pour de grandes marques".

Malheureusement, cette stratégie nécessaire ne sauve en rien son porte-monnaie. Etant donné que les enfants ne cessent de grandir chaque jour et qu'ils n'ont pas de grand-frère à qui piquer d'anciennes fringues, elle est obligée de se rendre régulièrement en boutiques pour ne pas laisser les quadruplés en culotte, "J'ai l'habitude de renouveler leur garde-robe quatre fois par an, à chaque saison." Au programme à chaque fois ? "J'achète entre huit et neuf tenues par enfant".

Un budget fou pour ses quadruplés

De quoi rapidement remplir le coffre de sa voiture, mais également mettre son banquier en PLS. Et pour cause, la note est forcément toujours très salée au moment de passer à la caisse, "Je pense qu'on est entre 300 et 400 euros par enfant, entre 1200 et 1600 euros par saison." Or, quand on sait qu'il y en a quatre dans l'année, cela équivaut ainsi à un budget moyen de 5 600€. Aïe. "C'est vrai que ça peut paraître démesuré. Mais quand on calcule le nombre de garde-robes, d'enfants, de pièces qu'on prend, les comptes sont bons", affirme néanmoins Rofrane Bambara.

C'est dans ces moments-là que l'on se dit que le confinement, c'était pas si mal finalement. Habillé en pyjama toute la journée = des économies faites sur l'année !