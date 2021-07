Loto, EuroMillions : existe-t-il une formule magique pour gagner ? Un gagnant se confie

Une formule magique pour gagner ?

Le 11 juin 2021, c'est un français qui a remporté la cagnotte de 30 382 655 euros à l'EuroMillions grâce aux numéros suivants : 9, 17, 21, 33 et 39 (+ les étoiles 7 et 11). Toutefois, si ce retraité est évidemment l'une des personnes les plus chanceuses au monde aujourd'hui, cette victoire n'aurait (presque) rien d'un hasard.

Selon les informations du Parisien, le millionnaire aurait au contraire étudié "les statistiques pour confectionner la grille qui assurera la fortune de la famille". Une révélation confirmée par la FDJ, qui a de son côté révélé que le gagnant "établit des combinaisons selon des calculs dont il a le secret". A cet effet, il aurait notamment joué pendant un mois les mêmes cases, ce qui serait à ses yeux la meilleure technique à avoir, "Je me suis dit que c'était la dernière fois que je jouais cette combinaison avant de passer à une autre."

"Il s'agit de hasard pur"

De quoi ainsi comprendre qu'il existe donc bel et bien une formule magique pour gagner au Loto ou à l'EuroMillions ? A priori, la réponse est malheureusement non (autrement, il y aurait un gagnant à chaque tirage). Si le néo-millionnaire n'a pas souhaité dévoiler sa recette, Nicolas Robineau - cogérant de Tirage gagnant, a de son côté rappelé au Parisien que même les meilleures combines possibles n'ont que très peu de chance d'aboutir, "Il peut y avoir une appétence pour la numérologie, mais en termes de gains, il n'y a pas de martingale".

En réalité, la seule façon de réellement espérer repartir avec un peu d'argent serait... de dépenser toujours plus d'argent au moment de jouer, "Il y a des stratégies de combinaisons et de systèmes réducteurs. Cela consiste à jouer des grilles multiples en cochant plus de cinq numéros, pour couvrir un grand nombre de possibilités et assurer la certitude d'un gain sur les derniers rangs. Au loto, vous avez par exemple une chance sur 10 d'être remboursé, avec le numéro chance. En jouant 10 grilles avec 10 numéros chance différent, vous assurez déjà un taux de retour de 10 % sur investissement."

Toutefois, en plus de causer des risques d'addiction et d'endettement, cette méthode n'aiderait même pas à repartir avec le gros lot, "Il semblerait que le jeu combinatoire puisse améliorer les gains ou réduire les pertes, mais pour atteindre les rangs 1 à 3, il s'agit de hasard pur."

Le seul conseil utile

Au final, le seul conseil important à retenir pour jouer (et espérer gagner) au Loto, c'est celui-ci : ne jouez JAMAIS une combinaison qui est déjà sortie. A en croire Nicolas Robineau, expert du jeu : "Depuis la création du loto, il n'y a jamais eu deux combinaisons identiques, pas plus qu'à l'EuroMillions. Et il faut bien se rendre compte qu'avec un peu plus de 1 400 tirages depuis la création sur 139 millions possibles, il y a très peu de chances que ça arrive..."

Il ne vous reste donc plus qu'à analyser les 1400 tirages précédents pour jouer sereinement !