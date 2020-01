Riverdale saison 4, Grey's Anatomy saison 16.... : toutes les dates de retour des séries en 2020

Bonne année... en séries évidemment ! Si Netflix ne nous a pas oublié pendant les vacances avec la saison 1 de The Witcher, la saison 2 de You ou encore Spinning Out, les chaînes américaines, elles, ont fait une pause pour permettre aux téléspectateurs de fêter Noël et le passage à 2020 en famille sans se soucier de manquer un épisode. Comme les élèves qui retrouvent le chemin des cours ce lundi, les networks programment aussi le retour de leurs séries.

Riverdale et Grey's Anatomy de retour en janvier

Pour retrouver la saison 4 de Riverdale ou encore la saison 16 de Grey's Anatomy, il faudra attendre le milieu du mois de janvier. Le show avec Cole Sprouse, KJ Apa ou encore Lili Reinhart revient le 16 janvier sur Netflix tandis que la série médicale reviendra le 23 janvier aux US avec un crossover qui lancera la saison 3 de Station 19. Début janvier, plusieurs séries feront leur retour comme Manifest pour le lancement de sa saison 2 ou l'ultime saison d'Esprits Criminels.

La série qui va le plus tester notre patience est How to Get Away With Murder ! Pour découvrir la suite et fin de la série avec Viola Davis suite aux cliffhangers, il faudra attendre... le 2 avril 2020 ! Eh oui, ils jouent avec nos nerfs...

Toutes les dates de retour des séries en 2020

The 100 (saison 7) : aucune date annoncée

9-1-1 (saison 3) : 19 janvier

9-1-1 Lone Star (nouveauté) : 19 janvier

Agents of Shield (saison 7) : aucune date annoncée

All American (saison 2) : 20 janvier

All Rise (nouveauté) : 6 janvier

Almost Family (nouveauté) : 1er janvier

American Housewife (saison 4) : 17 janvier

A Million Little Things (saison 2) : 23 janvier

Arrow (saison 8) : 14 janvier

Batwoman (saison 1) : 19 janvier

Black-ish (saison 6) : 7 janvier

Black Lightning (saison 3): 20 janvier

The Blacklist (saison 7) : mars 2020

Bless This Mess (saison 2) : 21 janvier

Blindspot (saison 5) : aucune date annoncée

Blue Bloods (saison 10) : 3 janvier

Bob Hearts Abishola (nouveauté) : 6 janvier

Brooklyn Nine-Nine (saison 7) : 6 février

Bull (saison 4) : 6 janvier

Carol's Second Act (saison 1) : 9 janvier

Charmed (saison 2) : 17 janvier

Chicago Fire (saison 8) : 8 janvier

Chicago Med (saison 5) : 8 janvier

Chicago PD (saison 7) : 8 janvier

The Conners (saison 2) : 21 janvier

Dynastie (saison 3) : 17 janvier, prochainement sur Netflix.

Emergence (saison 1) : 7 janvier

Esprits Criminels (saison 15) : 8 janvier

Evil (saison 1) : 9 janvier

FBI (saison 2) : 7 janvier

FBI Most Wanted (nouveauté) : 7 janvier

The Flash (saison 6) : 4 février

For Life (nouveauté) : 11 février

Fresh Off the Boat (saison 6) : 17 janvier

God Friended Me (saison 2) : 5 janvier

The Goldbergs (saison 7) : 15 janvier

Good Doctor (saison 3) : 13 janvier

Good Girls (saison 3) : 16 février

The Good Place (saison 4) : 10 janvier sur Netflix

Grey's Anatomy (saison 16) : 23 janvier

Hawaii 5-0 (saison 10) : 3 janvier

How to Get Away with Murder (saison 6): 2 avril

Katy Keene (nouveauté) : 6 février

Last Man Standing (saison 8) :

Legacies (saison 2) : 15 janvier

Legends of Tomorrow (saison 5) : 21 janvier

MacGyver (saison 4) : 7 février

Magnum (saison 2) : 3 janvier

Manifest (saison 2) : 6 janvier

Mixed-ish (nouveauté) : 7 janvier

Modern Family (saison 11) : 8 janvier

Mom (saison 7) : 9 janvier

Nancy Drew (saison 1) : 15 janvier

NCIS (saison 17) : 7 janvier

NCIS Los Angeles (saison 11) : 5 janvier

NCIS Nouvelle Orléans (saison 6) : 16 février

The Neighborhood (saison 2) : 6 janvier

New Amsterdam (saison 2) : 14 janvier

New York Unité Spéciale (saison 21) : 9 janvier

The Orville (saison 3) : aucune date annoncée

Outmatched (nouveauté) : 23 janvier

Perfect Harmony (saison 1) : 9 janvier

Prodigal Son (saison 1) : 20 janvier

The Resident (saison 3) : 7 janvier

Riverdale (saison 4) : 16 janvier sur Netflix

The Rookie (saison 2) : 23 février

Roswell New Mexico (saison 2) : 16 mars

This is Us (saison 4) : 14 janvier

Schooled (saison 2) : 15 janvier

SEAL Team (saison 3) : 26 féfrier

Les Simpson (saison 31) : 5 janvier

Single Parents (saison 2) : 8 janvier

Station 19 (saison 3) : 23 janvier

Stumptown (saison 1) : 8 janvier

Supergirl (saison 5) : 19 janvier

Supernatural (saison 15) : 15 janvier

Superstore (saison 5) : 9 janvier

SWAT (saison 3) : 15 janvier

The Unicorn (saison 1) : 9 janvier

The Walking Dead (saison 10) : 24 février sur OCS.

Will & Grace (saison 11) : 9 janvier

Young Sheldon (saison 3) : 9 janvier

Zoey's Extraordinary Playlist (nouveauté) : 7 janvier