Rihanna enceinte d'ASAP Rocky : elle a même caché sa grossesse à sa famille

Après des mois (et des mois) de rumeurs, Rihanna vient enfin de confirmer les doutes de ses fans. La chanteuse qui avait pourtant démenti une grossesse en décembre dernier est bien enceinte et l'a montré de la plus belle des façons. Dans une doudoune rose ouverte au niveau du ventre (pratique pour montrer son baby bump, beaucoup moins pour se protéger du froid), c'est au bras de son chéri ASAP Rocky qu'elle a dévoilé être enceinte de son premier enfant. Une grossesse tellement secrète que même certains membres de sa famille n'étaient pas au courant.

Rihanna a caché sa grossesse à son père

On ne sait pas quand Rihanna va donner naissance à son premier enfant avec ASAP Rocky mais la chanteuse a en tout cas gardé secret durant plusieurs mois l'arrivée de ce futur bébé. Et pas qu'à ses fans ! Ronald Fenty, son père, n'a su qu'elle était enceinte qu'un jour avant le monde entier. Il a réagi à la grossesse de sa fille dans plusieurs interviews et a notamment confié à Page Six : "Elle m'a annoncé la nouvelle hier soir et elle m'a envoyé quelques photos. Je suis aux anges."

Ronald Fenty n'en veut donc pas à sa fille d'avoir gardé le secret. "Je suis tellement heureux que j'en ai sauté de joie. Je suis tellement excité. Rihanna a toujours dit qu'elle voulait des enfants, elle adore les enfants. Elle s'occupe souvent des enfants de ses cousins. Elle sera une bonne mère" a-t-il déclaré.

La preuve qu'entre Riri et son père, ça va mieux. La chanteuse était en froid avec lui après avoir porté plainte en 2019. Elle accusait son père d'avoir utilisé son nom pour gagner de l'argent. La star avait annulé le procès quelques semaines avant qu'il ne débute.