Rick et Morty : Adult Swim dévoile un (très court) court-métrage absolument bluffant

C'est ce mardi 16 juin que Netflix a mis en ligne la première partie de la saison 4 de Rick & Morty. Et si ce retour vous a à la fois fait plaisir et frustré au regard du faible nombre d'épisodes ajoutés au catalogue, on a une bonne nouvelle pour vous. Sur Twitter, le compte officiel de la série vient en effet de poster un délicieux petit bonus.

Petit bonus pour Rick & Morty

On l'a encore vu récemment avec un court-métrage génial qui rendait hommage aux anime, les créateurs de la série sont particulièrement doués pour en détourner les codes afin de plonger cet univers dans une ambiance totalement différente. Et ce talent, ils l'ont à nouveau mis à profit à l'occasion d'une courte publicité destinée à Adult Swim, la chaîne qui la diffuse.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, on y aperçoit ainsi Morty en mode César de l'espace face à des créatures extraterrestres qui lui rapportent une drôle de tête : celle de Rick. Cette vidéo ne dure que quelques secondes mais elle a néanmoins le temps de nous mettre une véritable claque. Elle arrive à installer un univers aussi intriguant que fascinant et surtout, c'est d'une beauté à couper le souffle côté graphismes. On ne sait pas s'il s'agit indirectement de tests pour la saison 6 (la saison 5 est déjà prête), mais on a désormais envie de suivre un épisode entier comme ça.