Niska, SCH et Shay deviennent juges pour la version française de Rhythm + Flow sur Netflix

Niska, Shay et SCH se confient sur leur rôle de juges

La version française de Rhythm + Flow : Nouvelle école sera composée de 8 épisodes. Pour le moment, il n'y a pas encore de date de diffusion exacte, mais en attendant d'en savoir plus, Niska, SCH et Shay se sont confiés sur leur nouveau projet. "Pour moi, c'est le partage et la détermination. Je suis heureux de partager mon expérience et mon vécu à la future génération de rappeurs ou rappeuses, et leur montrer qu'avec détermination, tout est possible. C'est le combat de la vie : partir de rien et se battre pour réaliser son rêve", a confié Niska.

Cette émission est d'autant plus importante pour le rappeur marseillais car elle est totalement inédite en France : "Toute ma jeunesse j'ai vu des compétitions de ce type mais jamais pour notre culture. Aujourd'hui, avec Rhythm + Flow : Nouvelle École, nous avons enfin la possibilité de marquer un tournant majeur pour le rap français."

Shay, elle, espère "faire avancer les mentalités et la culture" avec cette compétition : "J'ai envie de voir plus de femmes rapper. J'espère qu'elles participeront en masse à Rhythm + Flow : Nouvelle École, car elles ont aussi des choses à dire." SCH, Niska et Shay n'ont bien évidemment pas manqué d'annoncer cette grande nouvelle sur Twitter !