Réunir ces deux énormes stars n'a pas suffit : ce film sorti sur Netflix se fait fracasser par les critiques

Netflix : ce film se fait descendre par les critiques malgré son casting

Alors que le film Athena de Romain Gavras énervait les internautes avant même sa sortie sur Netflix, et que la rom-com Nos coeurs meurtris était taclée de "pire film" par des twittos, un autre film Netflix s'est fait clasher. Il s'agit de Me Time : Enfin Seul ?, avec Kevin Hart et Mark Wahlberg au casting. Eh oui, malgré deux grandes stars en têtes d'affiche, la comédie s'est fait fracasser par les critiques. Réunir ces deux acteurs connus n'aura donc pas suffi à en faire une réussite.

Quel est le pitch du film réalisée par John Hamburg (Zoolander, Mon beau-père et moi, Polly et moi, The Boyfriend - Pourquoi lui ?) ? Sonny Fisher (Kevin Hart) est un père au foyer qui va profiter de l'absence de sa famille pour ENFIN être seul, OKLM... avant de retrouver ses amis très fêtards.

La comédie a beau être dans le top 10 Netflix, elle est le film le moins bien noté de Mark Wahlberg et de Kevin Hart sur Rotten Tomatoes (avec une note de 7%). Idem sur AlloCiné, la note est salée : 1,8/5.

Kevin Hart et Mark Wahlberg avaient déjà tourné d'autres films pour Netflix

Avant de jouer dans Me Time : Enfin Seul ?, Mark Wahlberg et Kevin Hart avaient déjà collaboré avec Netflix. Vous pouvez (re)voir Mark Wahlberg dans Spenser Confidential et Kevin Hart dans The Man from Toronto sur la plateforme de streaming.

Et pour rappel, vous pouvez aussi retrouver Mark Wahlberg dans des films plus glorieux comme La Planète des singes de Tim Burton, Les Infiltrés, La nuit nous appartient, Ted, Transformers : L'Âge de l'extinction et Uncharted. Et Kevin Hart dans Scary Movie, 40 ans, toujours puceau ou encore Jumanji : Bienvenue dans la jungle.