Résultats Bac 2022 : Cyclades out, braquage, recalés heureux... 15 tweets qui nous ont fait rire

Après des épreuves qui ont fait galérer certains (grosses pensées ceux qui ont buté sur le mot "ludique" ou pour ceux qui n'avaient pas étudié le bon programme) et fait rire d'autres (le bac de philo a beaucoup inspiré les internautes), c'était l'heure des résultats pour les plus de 709 000 candidats.

Et évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il y a eu un gros bug de la plateforme Cyclades où les terminales pouvaient découvrir s'ils étaient admis ou non. Entre joie et ironie, les terminales n'ont pas manqué de réagir sur Twitter et voici les tweets qui nous ont fait le plus rire !

Le top des tweets sur les résultats du Bac 2022