Remake de This is Us, l'affaire du Petit Grégory... TF1 dévoile ses nouvelles séries pour 2021

2021 sera une nouvelle fois l'année des fictions originales sur TF1. Si la chaîne a l'habitude de diffuser de nombreuses fictions américaines (Good Doctor, SWAT, Grey's Anatomy...), elle n'hésite également jamais à produire ses propres créations. Et à en croire la bande-annonce de ses futurs projets attendus sur nos écrans cette année, on sera une nouvelle fois gâtés.

Un polar angoissant

Au programme ? Dès ce jeudi 7 janvier, TF1 diffusera La Promesse, une mini-série créée par Anne Landois (Engrenages) et portée par Olivier Marchal et Sofia Essaïdi. Il s'agira d'un polar qui suivra l'enquête éprouvante de deux policiers à la suite de la disparition de plusieurs enfants. Et comme le promet la vidéo, le résultat sera à la fois passionnant et intense, ce qui ne devrait pas nous laisser indifférent.

Un remake larmoyant

Puis, dans le courant de l'année, c'est Je te promets - l'un des projets les plus attendus et redoutés du public, qui sera dévoilé. Portée par Hugo Becker, Camille Lou, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou encore Narcisse Mame, il s'agira tout simplement du remake français de la cultissime série This is Us, qui suit l'évolution de la vie d'une famille à travers les époques et les drames. Autant dire que la pression sera énorme sur les épaules de l'équipe, même si les premières images sont encourageantes et nous laissent espérer une belle dose d'émotion, digne de la série originale.

Des fictions fortes et efficaces

Autres gros projets très prometteurs et intrigants, on y retrouve Une affaire française, Il est elle et Gloria. Le premier sera une mini-série portée par un casting 5 étoiles (Blandine Bellavoir, Michaël Youn, Guillaume de Tonquédec) qui retracera la célèbre affaire du Petit Grégory. Et si l'on se fie à la bande-annonce, on peut espérer un résultat passionnant et fidèle à l'un des plus gros mystères judiciaires français.

Le second sera un téléfilm adapté de la BD Barricades porté par Odile Vuillemin (Profilage) et Jonathan Zaccaï (Le Bureau des Légendes) qui incarneront un couple face au coming out trans de leur fils. Un sujet fort qui devrait être traité avec justesse et nous offrir quelques moments marquants à l'écran.

Le troisième projet, porté notamment par Cécile Bois et Lucie Lucas, sera quant à lui nettement plus simple mais redoutablement efficace. Il s'agira d'un thriller qui mettra en scène la nouvelle vie d'une mère de famille suite à la disparition mystérieuse de son mari. Doutes, secrets, révélations... tous les ingrédients magiques seront au rendez-vous afin de nous proposer un cocktail explosif.

Nouvelle série policière et un retour à l'école

Enfin, du côté de ses séries destinées à durer plus d'une saison en cas de succès, TF1 misera à nouveau sur deux valeurs sûres : le policier avec HPI et la vie scolaire avec Le Remplaçant. Dans HPI, Audrey Fleurot se glissera dans la peau d'une femme de ménage... à l'intelligence hors-norme. Face à ses talents de déduction, la police va rapidement l'engager en tant que consultante sur ses enquêtes. De quoi s'attendre à un petit côté Mentalist / Castle déjanté et appréciable.

Concernant Le Remplaçant, Joey Starr incarnera un professeur de français prêt à tout pour imposer ses méthodes peu conventionnelles afin de sauver les élèves d'une classe en échec scolaire. Un nouveau thème fort qui devrait donner lieu à un résultat plein de bons sentiments, d'autant plus que la série devrait pouvoir compter sur des dialogues bien sentis et un casting plein de talent.