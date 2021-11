Red Notice 2 : Gal Gadot et Ryan Reynolds espèrent une suite, Netflix serait "prêt"

Red Notice aura-t-il une suite ? Gal Gadot et Ryan Reynolds l'espèrent

Red Notice est numéro 1 du top 10 Netflix. Le film d'action avec Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson (The Rock) a donc fait kiffer de nombreux abonnés. Et vu la fin, beaucoup espèrent voir une suite. Mais y aura-t-il un Red Notice 2 ? Gal Gadot a révélé à Today qu'elle dirait oui à un deuxième volet : "J'espère que oui. J'adore ces gars-là et j'adorerais avoir l'occasion de travailler à nouveau avec eux".

Ryan Rynolds, qui a récemment révélé le secret de son mariage qui dure avec Blake Lively a lui aussi assuré à Entertainment Tonight qu'il accepterait volontiers. "Dwayne, sa société a produit Red Notice, donc je ne sais pas où ils en sont avec ça. Je pense que nous devons attendre et voir. Mais s'ils veulent faire une suite, ce serait certainement quelque chose. Nous nous entendons tous bien, ce ne serait pas difficile de nous réunir à nouveau" a-t-il confié. L'héroïne de Wonder Woman, la star de Deadpool (qui n'aura pas de 3ème film) et l'acteur de Fast and Furious (Vin Diesel l'a supplié de revenir) se sont tellement amusés à tourner Red Notice qu'ils diraient donc oui à une possible suite.

Red Notice 2 : "Nous sommes tous en train d'y réfléchir", Netflix serait "définitivement prêt"

Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson ne sont pas les seuls à vouloir d'une suite. Le réalisateur de Red Notice, Rawson Marshall Thurber, a déclaré à GogglerMY à propos d'un deuxième film : "Je pense que tout dépend de Reed Hastings, Ted Sarandos et Scott Stuber, s'ils veulent le faire ou pas. Et si Netflix veut le faire, et que les stars reviennent, je suis actuellement sans emploi. Donc nous verrons ce qui se passe".

Le producteur Hiram Garcia a de son côté affirmé à TheWrap : "Rawson nous a présenté l'autre jour une vision qu'il a de l'avenir" pour un Red Notice 2. "Nous avons tous passé un bon moment avec lui. Nous sommes tous en train d'y réfléchir, mais en fin de compte, les franchises sont toujours une bonne idée, mais nous aimons toujours commencer par les fans, donc c'est notre travail d'être prêts à partir. Si les fans le jugent digne et l'aiment comme nous l'espérons, alors nous serons prêts à y aller" a-t-il ajouté.

Selon lui, Netflix serait aussi "définitivement prêt à y aller" : "Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont dit : 'Tenez-nous au courant, les gars. Nous sommes prêts !'". Même si rien n'est confirmé pour l'instant et que Netflix n'a rien officialisé, une suite pourrait donc sûrement voir le jour.