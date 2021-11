Ryan Reynolds et Blake Lively : il dévoile leur secret pour un mariage qui dure

Ryan Reynolds avoue à propos de son couple avec Blake Lively : "On ne se prend pas trop au sérieux" et "nous sommes aussi amis"

Ryan Reynolds et Blake Lively font partie des rares couples qui durent à Hollywood. Les amoureux prouvent que l'amour n'a pas d'âge (ils ont 11 ans de différence d'âge). En promotion pour le film Red Notice sur Netflix, dans lequel Ryan Reynolds joue avec Gal Gadot et Dwayne Johnson, il a dévoilé le secret de son mariage avec Blake Lively. Interviewé par Entertainment Tonight, le héros de Deadpool a confié à propos de sa relation avec la star de Gossip Girl : "On ne se prend pas trop au sérieux" et "nous sommes aussi amis".

Car "tomber amoureux est génial, mais est-ce que vous appréciez l'autre personne ? C'est le genre de question qu'il faut se poser" a souligné l'acteur. "On s'est toujours appréciés. On grandit ensemble. On apprend l'un de l'autre. Donc ouais, je suis chanceux d'avoir une pote dans toute cette histoire" a ajouté Ryan Reynolds, en parlant de sa femme et de sa meilleure amie Blake Lively.

Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Green Lantern en 2010. Puis, ils avaient célébré leur mariage en 2012 et sont devenus parents de 3 enfants, 3 filles : James (née en 2014), Inez (née en 2016) et Betty (née en 2019).

Ryan Reynolds va faire une pause pour profiter de sa famille : "Ça va être sympa"

Ryan Reynolds avait aussi déclaré au même média vouloir faire une pause dans sa carrière pour profiter de sa femme et de leur enfants, passer du temps en famille. "Pour moi, il s'agit vraiment de passer du temps de qualité avec mes enfants avant qu'ils ne deviennent des adolescents qui me détestent" avait-il avoué avec humour.

Il a même expliqué à Bustle ce qu'il va faire exactement pendant sa pause dans l'acting : "Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc extrascolaire que les enfants font, ce genre de choses. Alors, oui, je serai là à faire tous ces trucs. Je vais expérimenter mes capacités culinaires à nouveau. Ça va être sympa".

Allier vie professionnelle et vie de famille n'est pas toujours facile. Ryan Reynolds a précisé sur son rôle de parent avec Blake Lively : "Nous regardons tout parce que nous partagions tout. Nous sommes amis avant tout, et c'est la plus grande partie de tout cela. Mais je suis un père qui travaille, elle est une mère qui travaille, et nous faisons en sorte d'avoir du temps l'un pour l'autre et du temps pour nos enfants".