Red Notice : 3 choses à savoir sur le film Netflix avec Gal Gadot et Dwayne Johnson

Red Notice débarque ce vendredi 12 novembre 2021 sur Netflix. Un film d'action avec un casting 5 étoiles, composé de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. L'histoire ? "Red Notice", c'est l'alerte rouge déclenchée par Interpol pour traquer les criminels les plus recherchés de la planète. Et elle va être lancée quand John Hartley, profiler au FBI (incarné par Dwayne Johnson), va devoir s'allier à l'un des plus grands voleurs d'oeuvres d'art au monde, Nolan Booth (joué par Ryan Reynolds), pour arrêter la voleuse d'oeuvres d'art la plus recherchée au monde, "le Fou" (interprétée par Gal Gadot).

Avant Red Notice, Dwayne Johnson avait déjà tourné avec Gal Gadot et Ryan Reynolds

Avant de se retrouver au casting du film Netflix très attendu, Dwayne Johnson avait déjà tourné avec Gal Gadot dans Fast & Furious 5 et Fast & Furious 6 (Vin Diesel supplie d'ailleurs The Rock de revenir dans la saga). Dwayne Johnson avait aussi déjà joué avec Ryan Reynolds dans le spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw. L'ex catcheur avait même déjà bossé avec le réalisateur de Red Notice, Rawson Marshall Thurber, sur Agents presque secrets et Skyscraper.