QUIZ Stranger Things saison 4 : as-tu bien suivi les épisodes ?

Quel nom Yuri donne-t-il à son hélicoptère ?



Dans l'épisode 8, Eddie porte un masque représentant un personnage culte du cinéma pour voler une caravane. De quelle saga est issu ce personnage ?

Quel est le numéro de Jason dans l’équipe de basket ?



Dans quel État vit Suzie ?

Dans quel ordre meurent les 4 personnages servant à Vecna pour ouvrir les brèches ?

De quel instrument joue Robin dans la fanfare ?

Qui place le casque sur les oreilles de Max pour la sauver de Vecna dans l'épisode 4 ?

Quel est le vrai prénom d'Enzo ?

Comme Eleven au début de la série, tu as fait un gros fail sur ce quiz. Allez, ça ira (peut-être) mieux la prochaine fois.

Comment ça nos questions étaient trop compliquées ? Tu ne serais pas juste mauvais(e) perdant(e) ? Sorry, tu files direct dans l’Upside Down pour retrouver Vecna.



Félicitations, tu as échappé à la malédiction de Vecna et tu as prouvé que c’était toi le/la plus grand(e) fan de Stranger Things !