QUIZ Familles nombreuses la vie en XXL : es-tu incollable sur les tribus de TF1 ?

Depuis que Familles nombreuses la vie en XXL a débarqué sur TF1, l'émission est un véritable succès ! Les membres des tribus sont devenus de véritables stars des réseaux sociaux. Certains sont même désormais influenceurs comme Amandine Pellissard ou la famille Gayat, dont le salaire grâce aux placements produits a été révélé. Laetitia Provenchère, qui a fait son arrivée récemment, aimerait d'ailleurs suivre le même chemin.

La force du programme est aussi le casting ! Les familles vont et viennent et cela ne fait pas fuir les téléspectateurs qui s'attachent aussi bien aux nouveaux qu'aux anciens. Six nouvelles familles ont d'ailleurs fait leur arrivée en mars 2022. Et toi, es-tu un vrai fan de l'émission ? Teste tes connaissances dans notre quiz !

Fais notre quiz sur Familles nombreuses la vie en XXL pour savoir si tu es incollable sur les tribus de TF1