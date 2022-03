Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) bientôt influenceuse ? Elle est prête et ne craint pas les critiques

Depuis le mercredi 23 mars 2022, les Provenchère ont intégré le casting de "Familles nombreuses la vie en XXL". Laëtitia élève seule ses 4 enfants : Nolane, 3 ans, et les triplées Emmy, Lyna et Noëlya, 9 mois. Très active sur les réseaux sociaux, elle sait que l'émission peut lui apporter de nombreux abonnés et elle se sent prête à devenir influenceuse, à l'image d'Amandine Pellissard ou Camille Santoro.

Les stars du moment TF1